В США есть пещеры, которые могут скрывать тайны инопланетной жизни: как это возможно

Эти пещеры поражают своей красотой.

Огромная пустыня Чиуауа, которая простирается на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Техас в США, а также штатов Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сакатекас и Нуэво-Леон в Мексике, является местом необыкновенной красоты. Об этом пишет IFLScience.

В частности, в этой пустыне скрывается Национальный парк "Карлсбадские пещеры". Ежегодно около полумиллиона человек посещают эту сеть из около 120 подземных пещер, которые образовались в течение миллионов лет медленной эрозии известняковых пород серной кислотой из месторождений нефти и газа, находящихся еще глубже в недрах Земли.

"Пещеры поражают своей красотой, рекордными размерами и масштабами, взрывоопасным летучим мышиным пометом и, если знать, где искать, возможно, секретом внеземной жизни", - отмечается в материале.

Видео дня

Отмечается, что в пещере есть большой зал. Он настолько велик, что в нем можно разместить четыре квартала Нью-Йорка и еще останется место.

"Большая комната […] является самой большой по объему пещерной камерой в Северной Америке", - рассказали в Национальной службе парков (NPS).

Площадь этой "Большой комнаты" составляет более 3,3 гектара, что в шесть раз превышает площадь американского футбольного поля и почти в пять раз превышает площадь футбольного поля стандарта ФИФА.

"Несмотря на такие огромные размеры, пещера Карлсбад очень легкодоступна. Это очень большая известняковая пещера, которую могут посетить туристы, там есть лестницы и трапы, и каждый может спуститься, даже те, кто передвигается на инвалидных креслах", - сказал для BBC Future микробиолог из Уппсальского университета Ларс Берендт.

Те, кто посещает пещеру, оказываются в окружении одних из самых разнообразных и красивых скальных образований в мире.

"Карлсбадские пещеры и Лечугилла хорошо известны своей необычайной природной красотой, исключительными геологическими особенностями и уникальными рифами и скальными образованиями", - сообщила ЮНЕСКО, которая в 1995 году признала пещеры объектом Всемирного наследия.

Подземные инопланетяне

Карлсбадским пещерам может быть миллионы лет. В частности, исследователи находят вещи, которые они никогда не считали возможными и которые могут иметь связь с поиском инопланетной жизни.

"Первое, что вы делаете в пещере Карлсбадских пещер, - это спускаетесь по туристическому маршруту, а затем поворачиваете за угол. В этот момент вы поворачиваете за угол, а за вами появляется ниша, и там абсолютно темно", – рассказала BBC Future Хейзел Бартон, профессор геологических наук Университета Алабамы.

В IFLScience подытожили, что если NASA даст разрешение, то в Карлсбадских пещерах начнется новая эра научных открытий. Возможно, эта подземная пещера станет авангардом для тех, кто ищет жизнь среди звезд.

Другие исследования ученых

Ранее ученые раскрыли происхождение древних мигрантов, которые заменили строителей Стоунхенджа. Речь идет о народе Белл-Бикер, который мигрировал в Британию.

Также сообщалось, что в Фукусиме после ядерной аварии процветают гибриды свиней и кабанов. В ходе исследования выяснилось, что гены домашних свиней постепенно "размываются" в последующих поколениях, однако их высокая репродуктивная способность сохраняется у гибридов.

Вас также могут заинтересовать новости: