Во сколько обходится Украине один день войны: Сибига дал ответ

Чтобы положить конец войне, необходимо усиливать давление на Россию с помощью различных инструментов.

Украина стремится завершить полномасштабную войну, которую начала Россия, поскольку один день войны обходится нашему государству в 450 миллионов долларов. Однако самая высокая цена, которую Украина платит за защиту Европы и не только, – это кровь украинских солдат. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время выступления на конференции Польского института международных дел (PISM) Strategic Ark.

"Мы находимся в ключевой точке, в переломный момент. Мы очень близки к тому моменту, когда время может начать работать на нас", – подчеркнул Сибига.

В то же время, как признал министр, российская экономика уязвима, но критическая стадия еще не наступила.

"Да, у них есть потери на поле боя, но там также что-то происходит. Недавно мы заметили определенные ограничения в их социальных сетях. Мы видим некоторые факты относительно поддержки Путина со стороны его населения. Она уменьшается. И опять же, у нас есть наши разведывательные данные, у нас есть оценки от наших партнеров – там что-то происходит. Поэтому у нас также есть импульс, чтобы усилить наше давление", – отметил Сибига.

По его убеждению, речь идет о переломном моменте для достижения мира.

"И этот год может стать ключевым для достижения мира. Еще раз, для нас, для Украины, один день войны обходится примерно в 450 миллионов долларов", – подчеркнул глава МИД.

Как подчеркнул Сибига, сейчас кровью украинских солдат пишется история не только Европы. И потеря жизней является самым сложным для Украины:

"Мы хотим закончить эту войну, опять же, и единственный способ – это укрепить, усилить давление на Россию различными инструментами".

Вероятное завершение войны в Украине

Как сообщал УНИАН, российский лидер Владимир Путин 9 мая намекнул, что война в Украине может скоро закончиться

Впрочем, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, пока нет никаких признаков того, что Россия намерена завершить конфликт. А заявления Путина, вероятно, рассчитаны на внутреннюю аудиторию, которая все больше ощущает последствия более чем четырехлетней войны и неспособности России отражать украинские удары на большие расстояния.

