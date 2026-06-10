'Украина побеждает': американские генералы заявили о преимуществе ВСУ на фронте

По их словам, на передовой Украина превосходит Россию.

Несколько генералов в отставке из США и бывший директор американской разведывательной службы считают, что Украина сейчас имеет преимущество в войне с Россией. Об этом они рассказали CBS News.

Такую оценку военные дали после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия отбила у России 600 квадратных километров с начала этого года. Он не указал, где именно произошли такие успехи, но подчеркнул, что самые ожесточенные бои ведутся на юго-востоке страны, в районах Александровки и Гуляйполя.

"С оперативной точки зрения я бы оценил, что Украина побеждает, поскольку она уничтожает оперативные цели противника, создает условия для дальнейших операций и сохраняет свободу действий", - подчеркнул в электронном письме генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли, бывший директор Агентства оборонной разведки.

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В то же время двое генералов согласились с оценкой Эшли, отметив, что на передовой Украина переигрывает Россию.

Военные эксперты говорят, что главным фактором, обусловливающим последние успехи Украины, является развитие ее возможностей по нанесению ударов БПЛА средней дальности. С 2023 года Украина разработала эффективный арсенал беспилотников с режимом "от первого лица" ближнего действия, которые, как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время наносят более 90% потерь армии РФ.

"А начиная с 2024 года, Украина также эффективно применяет беспилотные летательные аппараты большой дальности и крылатые ракеты, которые недавно поразили военные базы в Санкт-Петербурге, расположенные на расстоянии более 600 миль (965 км - УНИАН) от границ Украины", - подчеркнули в материале.

В свою очередь, еще недавно найти беспилотники, способные надежно поражать цели на расстоянии от 50 до 100 км, было практически невозможно. В частности, в марте подразделение по исследованиям и разработкам элитной украинской бригады "Хартия", действующей на передовой, сообщил CBS News, что расширение дальности действия их беспилотников для наблюдения и поражения целей на расстоянии более 50 км является их "приоритетом".

В то же время военный аналитик Роб Ли заявил, что украинские подразделения в настоящее время в основном решили эту проблему.

"В прошлом году Украине просто не хватало этой возможности - способности поражать цели на расстоянии от 50 до 100 километров за линией фронта. Сейчас они делают это очень часто, практически ежедневно. И количество этих дронов, которые они используют, будет только расти", - добавил он.

В свою очередь отставной генерал Джозеф Ралстон считает, что никто не выиграет эту войну, ведь "Россия не достаточно сильна, чтобы захватить всю желаемую территорию без применения ядерного оружия, а Украина не достаточно сильна, чтобы вернуть утраченные территории".

Однако Ли и Эшли уверяют, что последние тенденции на фронте свидетельствуют о преимуществе Украины.

"Обе стороны все еще видят победу, а это означает, что в ближайшее время никто не будет рассматривать возможность перемирия. Но время не обязательно на стороне Путина", - отметил Эшли.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее майор запаса Алексей Гетьман заявил, что война окопов уходит в прошлое, ведь дроны меняют логику боевых действий.

"Война, которую мы еще пару лет считали доминирующей, такая логика войны уже уходит в прошлое, и сейчас преимущественно идет война дронов, война атак по логистике, и окопная война становится уже не такой, какой она была несколько лет назад", - объяснил эксперт.

В то же время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подчеркнул, что оккупанты создали новые подразделения для штурмов на одном из направлений. По его словам, враг пытается продвинуться, поскольку он изменил там свою группировку, которая проводит штурмовые действия. Туда вошли новые части и подразделения.

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