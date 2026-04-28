Украина уже строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, – бригадный генерал

Нужно подготовиться заранее, чтобы в будущем избежать любых неожиданностей, ведь российские захватчики могут прибегнуть к любому развитию событий.

От Киевского водохранилища начали строить сплошную линию обороны, которая будет простираться вплоть до города Сумы.

Об этом начальник инженерных войск КНП ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщил в видеокомментарии для "Укринформ". По его словам, возможен любой ход событий.

"Противник научился создавать соответствующие группировки и быстро перебрасывать силы с одного фланга на другой. Поэтому на сегодняшний день выполняется значительный объем работ по наращиванию и строительству эшелонированной обороны", - подчеркнул Сиротенко.

Как отметил бригадный генерал, речь идет о стойкой обороне, начиная от города Сумы. Он добавил, что этот город за короткий период смог действительно подготовить эшелонированную и стойкую оборону. "И это отмечается, и это видно. И это даже из космоса видно, можно посмотреть в реальном времени, как она строится", – отметил Сиротенко.

В то же время, говоря о сплошной линии обороны, он сказал, что такая оборонительная линия сейчас оборудуется:

"Начиная от Киевского водохранилища и вплоть до Сум эта линия обороны строится. Много сил и средств именно уделяется для того, чтобы эту линию в кратчайшие сроки построить".

Бригадный генерал добавил, что нужно сделать так, чтобы не было неожиданностей и российские оккупанты не смогли с той стороны угрожать Украине. "Тем более, создавать эту так называемую буферную зону, влиять на нашу территорию и оттеснять нас от государственной границы", – подчеркнул Сиротенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Сил обороны Украины, в настоящее время никакой угрозы полуокружения или окружения города Сумы со стороны российских захватчиков нет.

Российским оккупантам удалось проникнуть в Сумскую область от государственной границы на расстояние до 4 км. До областного центра, города Сумы, еще остается около 35 км.

