Путин воюет руками бедных и заключенных: журналисты собрали данные об оккупантах из Крыма

Не менее 10 процентов контрактников из оккупированного Крыма – это заключенные или люди, стремящиеся избежать судимости.

Россия продолжает набирать контрактников для войны среди самых бедных, заключенных и людей с зависимостями. Подобная политика реализуется и в оккупированном Россией Крыму, следует из анализа некрологов жителей полуострова, который провели журналисты "Крым.Реалии".

Наибольшее количество данных о погибших оккупантах приходится на Севастополь – 520 некрологов из почти 2 тысяч, собранных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство, вероятно, – граждане Украины. На данный момент журналисты установили данные об украинском гражданстве 564 человек, российское гражданство у тех, кто жил в Крыму и погиб как военный РФ, установлено в 130 случаях. Все эти данные собраны на специальном сайте "ГРУЗ 200".

По меньшей мере 486 человек из двух тысяч установленных погибших ушли воевать по контракту. Нередко в биографиях контрактников можно увидеть, что перед уходом на войну у них были финансовые проблемы.

Видео дня

Журналисты привели слова военного и публициста Павла Казарина, который отметил, что Россия отбирает контрактников из социальных низов общества – тех, кто имеет большие долги, живет в глубинке. По его словам, таким образом они пытаются обеспечить свои семьи.

Такого же мнения придерживается военный аналитик российского оппозиционного издания "Медиазона" Дмитрий Трещанин:

"Путин воюет руками бедных, то есть эта война идет за счет крови бедных и руками бедных".

Это объясняется попыткой Кремля сделать так, чтобы российское общество "не замечало этих потерь, чтобы эти потери были как можно дальше от крупных населенных центров и столицы".

Привлечение заключенных

Анализ некрологов российских военных с Крымского полуострова показал, что по меньшей мере десять процентов погибших – это заключенные. До подписания контракта многие из них отбывали сроки за наркотики, кражи, грабежи. 28 человек – осуждены за убийство или покушение на убийство.

"Для сотен крымчан война оказалась способом избежать суда или получить условный срок. Среди похоронных объявлений немало рецидивистов и тех, кто заключил контракт на военную службу, находясь под следствием", – говорится в статье.

Среди некрологов с криминальным оттенком немало тех, кто недавно освободился, рецидивистов, людей с зависимостями.

Куда отправляют воевать крымчан

Авторы добавили, что среди погибших больше всего контрактников. Затем – кадровые военные РФ, на третьем месте – заключенные. Все меньше гибнет добровольцев – то есть тех, кто пошел воевать по собственному желанию еще в период АТО или в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Если в прошлом году таких некрологов было 28, то в 2023–2024 годах некрологов добровольцев фиксировалось до 70 в год. Еще одна, но засекреченная категория погибших, – это убитые в результате атак Сил обороны Украины на военные объекты в Крыму.

"Информация о том, в каких формированиях воевали крымчане-военные РФ, устанавливается сложно, эти данные часто не указаны в некрологах и на мемориалах. Из установленных случаев за годы войны в лидерах остается 810-я бригада морской пехоты РФ – 311 человек", – пишут авторы статьи.

Они напомнили, что ранее 810-я бригада морпехов ЧФ считалась элитной, ее численность довели до дивизии. Эксперт Павел Нарожный сказал изданию, что морпехов 810-й ОБрМП РФ бросали на самые горячие направления. По его мнению, это давно уже просто пехота, не особенно хорошо подготовленная.

В последние годы крымчане все чаще отправляются воевать в составе формирований армии РФ, которые не базируются в Крыму. Это мотострелковые подразделения, дислоцирующиеся в оккупированных Донецкой и Луганской областях, танковые полки, пехота флотов России. Сейчас они гибнут чаще всего в Донецкой области.

Также на Крымском полуострове наблюдается большое количество пропавших без вести. В отношении некоторых пропавших без вести удается установить факт гибели благодаря реестру наследственных дел России. Аналитики отмечают, что за последние два года доля пропавших без вести значительно увеличилась.

В то же время погибших военных РФ в Крыму активно героизируют. Постоянно появляются все новые и новые именные классы в школах, аллеи памяти. Открывают новые и расширяют старые мемориальные доски. На мемориальных досках и в большинстве некрологов о судимостях погибших не пишут.

Потери оккупантов – больше новостей

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб рассказал о потерях российской армии в Украине за последние месяцы. По его словам, Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 до 35 тысяч российских солдат. В 95 процентах это происходило с помощью беспилотников.

При этом, подчеркнул командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, довести потери РФ до уровня 50 тысяч военных ежемесячно является одной из стратегических целей Украины в войне. Он пояснил, что это превысит мобилизационный резерв россиян и не даст противнику возможности готовить новых солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: