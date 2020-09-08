По словам президента Владимира Зеленского, "есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение режима тишины на Донбассе, который длился 42 дня, заявив, что Россия должна придерживаться договоренностей, достигнутых на уровне Трехсторонней контрактной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках поездки в Сумскую область.

На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил:

"Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - УНИАН), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев".

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По словам президента, ему трудно "поверхностно общаться на эту тему", потому что он "очень глубоко в этой теме". "Очень поверхностно я не могу отвечать, особенно когда ты общаешься с родителями, которые уже потеряли своих детей", - сказал он.

"Что касается режима тишины в 42 дня: режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский.

Нарушение боевиками перемирия на Донбассе

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Константин Гончаров