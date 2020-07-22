Российские оккупанты вчера и сегодня били по силам ООС из запрещенного оружия

Оккупанты в очередной раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеРасстрел украинских медиков на Донбассе: появились детали дерзкого преступления боевиков и видео с места трагедии

«Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений», – говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко Новотошковского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского – с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. Возле населенного пункта Хутор Вильный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал украинские опорные пункты вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам возле Лебединского, а рядом с Водяным – задействовали станковые противотанковые гранатометы.

«За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность», – сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и обстрелял украинские позиции из 120 мм минометов возле Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», по защитникам Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. А по окрестностям Лебединского – станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – заявили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНИАН, умерший в медучреждении вчера украинский военный получил ранение под Павлополем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram