По состоянию на середину мая украинские войска уже имели достаточное количество боеприпасов.

На фоне кризиса с боеприпасами в ВСУ из-за задержек с военной помощью от Запада российские оккупационные войска в апреле атаковали в нескольких точках фронта. Однако уже через месяц ситуация в корне изменилась - Силы обороны начали получать снаряды и заработал закон о мобилизации, что ускорило формирование новых бригад.

Как пишет Forbes, судьба Украины улучшается и лучше всего это видно по городу Часов Яр, который россияне постоянно штурмуют.

В первые дни своего наступления на этот населенный пункт бронетехнические части РФ неуклонно продвигались на север и юг от Часового Яра, тогда как вражеская пехота разведывала наиболее уязвимый район города - район канала, который лежит на открытой дальней стороне на востоке города.

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Оборона ВСУ в Часовом Яру, по оценке издания, была слабой и становилась все хуже. В середине апреля Министерство обороны Украины расформировало 67-ю механизированную бригаду, которая обороняла район канала, после того, как официальное расследование подтвердило обвинения в глубокой некомпетентности командного состава.

Подразделения 56-й и 41-й механизированных бригад и 5-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались заполнить образовавшийся после этого пробел в оборонительной полосе. Также бойцам предоставили больше беспилотников.

Однако оккупанты подключили штурмовики Су-25, которые обстреливали ракетами позиции украинских войск на фоне дефицита ракет ПВО. Это позволило десантникам РФ продвигаться на север и юг от Часового Яра, угрожая окружить гарнизон города.

Главная битва развернулась между оккупантами и украинской логистикой, которая начала доставлять американские боеприпасы. ВСУ удалось выиграть этк гонку и теперь гарнизон Часового Яра имеет достаточно снарядов и истребляет штурмовые группы противника.

Бои в условиях достаточного количества боеприпасов

Как отмечается, в пятницу батальон российской бронетехники численностью около 20 человек вышел из Донецка и направился в сторону Часового Яра. Еще несколько недель назад они смогли бы пройти большую часть этой дистанции свободно от украинских атак. ВСУ имели немного противотанковых ракет и артиллерийских снарядов, больше полагаясь на беспилотники. Однако БПЛА имеют маленький радиус и незначительное количество взрывчатки, которой недостаточно, чтобы пробить слои самодельной брони на российской технике.

Поскольку к середине мая украинцы были уже значительно лучше вооружены, российская штурмовая группа попала под дождь снарядов. Хотя они смогли дойти до района канала, продержались там захватчики недолго.

"Несмотря на быстрые успехи в первые недели штурма Часов Яра, включая выход на канал и, в некоторых случаях, пересечение его небольшими группами, россияне в конце концов не смогли закрепиться на другой стороне и продвинуться дальше", - отметила аналитическая группа Frontelligence Insight.

Однако гарнизон Часового Яра не единственный, кто выиграл от поступления долгожданных боеприпасов, По словам президента Владимира Зеленского, впервые за время полномасштабной войны ни одна бригада не может пожаловаться, что не имеет артснарядов.

Издание предполагает, что возможно украинский лидер несколько преувеличивает, но очевидно, что пятничная атака россиян в Часовом Яру проявила достаточную огневую мощь ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Sky News пообщалось с украинскими военными и 15 мая заявило, что в ВСУ в окопы наконец начали поступать боеприпасы. Несмотря на то, что американское оружие наконец прибывает на фронт, ожидание обещанной помощи дорого стоило украинцам.

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, российские оккупанты продолжат продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом это начнет выравниваться.

Стоит добавить, что успешная чешская инициатива по поискам боеприпасов наконец получит и практическое воплощение. По словам президента Чехии Петера Павела, Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов по чешской инициативе уже в июне.

The Telegraph отметил, что сторонники Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки должны спешить с поставками ракет, в частности для противовоздушной обороны, потому что существует риск блокировки, если президентом станет Дональд Трамп.

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