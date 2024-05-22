Причиной является использование Украиной нового американского оружия.

Сустя 11 дней с начала наступления на севере Харьковщины продвижение российских войск застопорилось. Как заявляет аналитик Bild Юлиан Рёпке, Украине удалось остановить наступление россиян благодаря поставкам оружия из США.

"В направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же приграничных сёлах, которые взяли в первые три дня. В районе Волчанска продолжаются бои за город, но в его окрестностях также нет практически никакого продвижения", - пишет Bild.

Издание отмечает, что причиной является использование Украиной нового американского оружия – ВСУ активно применяют бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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Кроме того, оружие из США поступило и на линию фронта в Донецкой области, отмечает Bild.

"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", - пишет издание.

Ситуация в Харьковской области

Ранее издание Reuters писало, что украинские военнослужащие в Харьковской области наконец-то получили снаряды, чтобы остановить российские войска.

При эдом, по данным NYT, украинские военные в этом районе приняли стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

Как отмечает издание, тактика обороны с одновременным отступлением небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести нападающим значительные потери. При этом как далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выставят обе стороны. Для Украины этот расчет означает перемещение защитников с других потенциальных объектов атаки.

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