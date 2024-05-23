Как далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выставят обе стороны, и для Украины это означает перемещение защитников с других потенциальных объектов атаки.

В этом месяце российские войска прорвали границу между Россией и Украиной и продвинулись в направлении Харькова. Военные аналитики говорят, что России не хватает войск для захвата города, но она может продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что повлечет еще больший поток беженцев, пишет The New York Times.

В то время как российские войска отвоевывают земли, с которых они были вытеснены в конце 2022 года, украинские военные приняли стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

"Хотя вряд ли эта стратегия является идеальной - а рассказы командиров и солдат свидетельствуют о том, что Украина реализовала ее с некоторыми ошибками - тактика обороны с одновременным отступлением небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести нападающим значительные потери. Наступающие должны штурмовать ряд за рядом позиций, продвигаясь вперед, постоянно прорывая укрытия и подвергая себя артиллерийскому обстрелу", - пишет издание.

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Украина, имея недостаточное количество войск и не имея достаточно боеприпасов, вынужденно применяет эту стратегию по необходимости после того, как российские войска захватили город Авдеевку в феврале, отмечает NYT.

"Тактика россиян радикально изменилась по сравнению с 2022 годом", - сказал капитан Петр Левковский, начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й украинской бригады. Тогда, по его словам, "они пришли колоннами, шли на Харьков, потому что думали, что их будут ждать".

Сейчас, по словам военного, россияне "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, потом небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве, с разных направлений".

"Генералов ждет игра в догадки. Как далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выставят обе стороны. Для Украины этот расчет означает перемещение защитников с других потенциальных объектов атаки", - пишет издание.

"Война интерактивна, - сказал в телефонном интервью Йохан Норберг, старший военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований. "То, что делают или не делают украинцы, так же важно, как и то, что делают россияне". При этом, по его словам, захват Харькова потребует от России "не нескольких тысяч, а сотен тысяч" солдат.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Российские оккупанты приблизились к центральной части Волчанска на Харьковщине. Об этом пишет NYT. Отмечается, что заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города.

В то же время издание Reuters пишет, что украинские военнослужащие в Харьковской области наконец получили снаряды, чтобы остановить российские войска. Об этом сообщает.

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