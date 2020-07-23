Зеленский попросил международной помощи для восстановления инфраструктуры Донбасса

Президент хочет построить больницы в небольших населенных пунктах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать помощь Украине для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Участники встречи обсудили вызовы на Донбассе и дальнейшие шаги для облегчения жизни местных жителей.

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Отмечалось, что международные организации в Украине задействованы в таких важных процессах на Донбассе, как предоставление медицинской помощи жителям, восстановление инфраструктуры, поиск пропавших без вести, содействие в преодолении последствий эпидемии COVID-19. Кроме того, важной является помощь удерживаемым лицам.

Кроме того, отмечалось, что Украина выполняет много работы по интеграции временно неподконтрольных территорий, и этот процесс необходимо продолжать, чтобы «люди чувствовали себя как дома».

Зеленский призвал оказать помощь для восстановления инфраструктуры Донбасса. В частности, он подчеркнул важность строительства больниц в небольших населенных пунктах, которые пока не входят в общий план строительства. В таких медицинских учреждениях жители смогут получить целевую медицинскую помощь. Также президент отметил, что необходимо решить проблему обеспечения жильем переселенцев, потерявших жилье.

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