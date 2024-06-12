Малюська уверен, что как только совершит преступление человек, который вышел условно-досрочно, то "будет несравненно больше шума, исключительно из психологических соображений".

Граждане должны быть готовыми к тому, что мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины осужденные после условно-досрочного освобождения могут снова совершить преступление. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью YouTube-каналу "Это Никто Не Будет Смотреть".

"Если заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, потом совершит преступление, это будет вызывать гораздо больше возмущения и медийного шума, чем если преступление совершит обычный военнообязанный. Несмотря на любую статистику, даже если это будет статистика в пределах людей, которые не отбывали наказание. У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - заявил он.

Малюська уверен, что как только совершит преступление человек, который вышел условно-досрочно, то "будет несравненно больше шума, исключительно из психологических соображений".

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"И здесь я полностью понимаю проблематику. Эта проблема нас ожидает. Это не предубеждение. Люди сейчас имеют определенный страх, а он потом будет каким-то образом доказан. Все мы любим говорить: "а я же говорил". Это нас ожидает. К этому надо готовиться, в том числе коммуникационно, в том числе показывать статистику, что происходило, что произошло", - пояснил глава Минюста.

Он также объяснил разницу в мобилизации осужденных в России.

"В России механизм не был добровольным. Сначала их пытались убеждать, обещать деньги. Потом это перешло в довольно серьезное принуждение... Плюс, система обеспечения абсолютная другая. У нас есть определенные ограничения, но в целом, статус очень похож на обычных военнослужащих. Участие - добровольное, есть социальное обеспечение. Мы точно не будем рекомендовать и общаться с ВСУ, чтобы не отпускали тех, где мы понимаем, что есть большой риск совершения повторного преступления. Поэтому, это очень выборочный подход, не массовый", - отметил министр.

Мобилизация осужденных - подробности

Как сообщал УНИАН,17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко уверен, что мобилизация осужденных является на самом деле неплохой идеей.

"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь со стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - рассказал Федоренко.

Военный отметил, что каждый из заключенных мог оказаться за решеткой при разных обстоятельствах. И государство должно определить ту категорию заключенных, которые не несут угрозы другим военным.

Также военнослужащий Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" прокомментировал решение о мобилизации осужденных в Украине. По его словам, он поддерживает этот шаг.

"Единственное, есть желание, чтобы это сделали взвешенно, подготовлено. Мы сейчас можем только гадать, этот процесс только запустился, он только стартанул. Какие-то проблемы мы будем видеть в будущем. Но я думаю, что когда человек как минимум попадает в Третью штурмовую, он становится побратимом. Нам без разницы, был ли он заключенным или не был заключенным, он становится побратимом. Его научат, он будет воевать как обычный боец Третьей штурмовой", - заверил воин.

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