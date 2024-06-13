Также в ВР рассказали, что еще нужно, чтобы победить РФ, кроме человеческого ресурса.

Мобилизационный потенциал в Украине составляет не менее 5-6 миллионов мужчин, однако от ВСУ пока нет запроса на такое количество. Об этом сообщил нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook.

"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех - нет. Соответственно, стоит вопрос о том, кто не должен быть мобилизован", - отметил он.

Также Наталуха подтвердил, что голосовал за закон о мобилизации, поскольку это был запрос военных. Он добавил, что все запросы армии были выполнены, однако подчеркнул, что военные потребности неразделимы с экономикой.

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"Эта война - война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики - одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе - никому не победить. Не зря есть выражение, что "вторую мировую выиграла экономика США". Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа (да, это реальный пример), но это будет ложью", - подчеркнул нардеп.

В свою очередь Наталуха добавил, что бронировать 100% мужчин государство не собирается, потому что это даже технически невозможно.

"Да и цель - не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет лишь об определенном проценте", - отметил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее председатель Комитента Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в Украине не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

"Я лично не поддерживаю продление срока обновления данных после 16 июля. Я думаю, сейчас оно работает - пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно", - объяснил политик.

В то же время адвокат Юрий Танасийчук рассказал, что мешает в Украине ввести е-повестки. По его словам, сейчас нет никаких законодательных ограничений, которые бы не позволяли ввести электронные повестки.

"Вообще, зачем было создавать приложение, если его не дополнять функционалом? Но, если об этом заявляет парламентарий, довольно влиятельное лицо, то очевидно, что этих электронных повесток не будет", - подчеркнул Танасийчук.

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