Выполнение боевых задач очень зависит от психологической готовности военных, считает боец НГУ.

Сейчас в Украине еще есть желающие идти в армию, но почему-то очень этого боятся. Однако человек может выбрать путь рекрутинга, где у него будет возможность выбрать место службы и даже должность, рассказал комбат бригады Национальной гвардии "Буревій" Владимир Жданов в интервью LIGA.net.

"Рекрутинг имеет свои преимущества. Если на критически важной должности в боевом подразделении оказывается человек, который долго скрывался от ТЦК или сидел на небоевых должностях, - он вряд ли сможет себя эффективно проявить" " , - пояснил военный..

Он Он также отметил, если человек хочет оформиться в Нацгвардию по мобилизации, он имеет много времени, пока придут все соответствующие документы, может проводить определенные рабочие дни с подразделением, чтобы смотреть, как оно работает. И уже потом выбрать должность, когда на него придет приказ на призыв в воинскую часть.

Видео дня

В то же время Жданов добавил, что несмотря на такие преимущества рекрутинг не заменит полноценную мобилизацию, ведь это не дает армии нужное количество людей.

"Сейчас каждая военная часть, которая стремится к развитию, вкладывает очень много ресурсов в рекрутинг. Но людей это дает не так много. Не потому, что совсем нет желающих. Они есть. Но они очень колеблются. И из-за влияния соцсетей, где очень много безосновательной критики войска и командования, в частности. Я, например, по себе чувствую, что не могу критиковать никого выше командира батальона. Да и командиров батальонов - тоже. Потому что у каждого - своя ситуация на его направлении", - рассказал комбат.

Он также отметил важность психологической готовности бойцов в армии. И, если человек имеет смелость сказать, что ему страшно и он не хочет идти на то, или иное задание, для него можно найти другую работу и должность.

"У меня была ситуация, когда парень пришел ко мне и честно сказал: "Командир, я извиняюсь, но действительно не могу. Мне страшно". Спрашиваю, всем ли он был обеспечен. Был ли с ними непосредственный командир. Есть ли какие-то проблемные вопросы. Все хорошо. Проблема только в психологической готовности. Я перевел его на должность связиста. Там тоже людей не хватает, и это - критически важные позиции", - поделился военнослужащий.

Однако, бывают и такие случаи, когда человек начинает придумывать истории, что его чем-то не обеспечили, дают неправильные задачи или у него не такой командир, поэтому никуда идти не собирается. Тогда, по словам Жданова, такие люди начинают искать себе какие-то варианты в тыловых подразделениях и подбирать какие-то альтернативы. Но в таких сиутациях альтернативу для них трудно найти.

"Очень хорошо себя показывает личный состав, который пришел по собственному желанию, с возможностью выбрать себе должность и реализовать себя", - отметил военный НГУ.

Мобилизация в Украине - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, сейчас в Украине работают два варианта набора в армию - мобилизация и рекрутинг. Последний заработал в Вооруженных силах в 2023 году. В стране открыли уже несколько рекрутинговых центров, где занимаются поиском людей для службы в армии.

Так, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин пояснил, что в рекрутинговых центрах не вручают повестки, там дают информацию и подыскивают наиболее удачную вакансию.

Также УНИАН сообщал, что руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев назвал ТОП-3 вакансии, которыми украинцы интересуются больше всего в рекрутинговых центрах. Самый большой конкурс на штабные должности - это около 70 человек на 1 место, на втором месте - IT, а на третьем - БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: