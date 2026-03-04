Российская ПВО, вероятно, сбила собственный вертолет в Ростовской области

Произошло это накануне вечером в Ростовской области вблизи военного аэродрома Миллерово.

Вероятно, российская противовоздушная оборона сбила свой же военный вертолет во время отражения массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщают российские военные блогеры и телеграм-каналы, связанные с авиацией.

Согласно информации, распространяющейся в сети, это произошло накануне вечером в Ростовской области вблизи военного аэродрома Миллерово.

Сообщения указывают на то, что экипаж вертолета погиб.

"Небо забирает лучших... Вечного полета", - говорится в одном из российских телеграм-каналов.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Губернатор Ростовской области подтвердил только атаку БПЛА.

"Сегодня ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах - Миллеровском и Тарасовском", - написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 марта 2026 года Россия потеряла 348 военных вертолетов.

Ранее УНИАН рассказывал, как FPV-дрон "минусовал" российский Ми-8 29 сентября 2025 года. Отмечалось, что вражеский многоцелевой вертолет уничтожили бойцы 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады на Покровском направлении. Это был второй зафиксированный случай в истории, когда FPV-дрон успешно уничтожил боевой вертолет в воздухе.

Впервые же Украина сбила вертолет России дальнобойным дроном тоже в 2025 году. Для этого был использован "deep strike" дрон, сообщали в пресс-службе Сил Специальных Операций. Сбивание произошло на территории России – в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области.

