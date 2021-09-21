Аэропорт приостановил обслуживание рейсов в мае 2014 года – после его захвата террористами "ДНР".

С начала оккупации Россией части Донецкой области российские наемники фактически уничтожили международный аэропорт имени Прокофьева в городе.

Фото "до" и "после" опубликовал в Telegram блогер под никнеймом donetchanyn.

"Донецк. Свежее видео международного аэропорта имени Прокофьева. Ну или того, что от него оставил "русский мир", – подписал блогер видео.

Как свидетельствуют отснятые кадры, от прежнего вида аэропорта боевики оставили только разбитый корпус. В некоторых местах через большие дыры в стенах виднеются внутренние помещения аэропорта. На самом здании десятки следов от пуль.

Конструкции аэропорта по недосмотру сгнили, а территория вокруг покрылась поросшей травой.

Аэропорт приостановил обслуживание рейсов в мае 2014 года – после его захвата террористами "ДНР".

Аэропорт, названный в честь композитора из Донецкой области Сергея Прокофьева, открыли еще в 1933 году. Накануне "Евро-2012" начали строительство новой взлетной полосы на 972 миллиона гривень. Общая стоимость реконструкции достигла в конце 6,97 миллиарда гривень.

Во время российско-украинской войны на территории аэропорта до конца 2014 года велись активные бои. В 2015 году аэродром окончательно уничтожили во время атаки российских войск и боевиков.

Донецкий аэропорт был захвачен пророссийскими боевиками, когда, воспользовавшись перемирием, для эвакуации своих убитых и раненых, они заминировали и взорвали здание, где располагались украинские защитники.

Автор: Яна Ставская