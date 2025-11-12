Путин надеется сделать часть Украины непригодной для проживания и подорвать моральный дух украинцев.

Если полномасштабная война в Украине продлится до 10 июня 2026 года, она станет длительнее, чем Первая мировая война. Боевые действия зашли в тупик, но высшее командование России продолжает растрачивать жизни солдат в одной обреченной на провал атаке за другой.

Как пишет заместитель редактора The Economist Эдвард Карр в своем материале, у российского диктатора Владимира Путина, вероятнее всего, нет четкого плана по войне против Украины. Он считает, что в будущем главе Кремля придется столкнуться с печальными последствиями своих действий.

Путин не осознает весь масштаб проблем

По мнению Карра, корень проблемы Путина заключается в том, что он так и не смог победить Украину на поле боя. Его амбициозное летнее наступление в 2025 году закончилось полным провалом.

Журналист отметил, что тактика России заключается в том, чтобы отправлять небольшие группы солдат в так называемую "мясорубку". Только некоторым военным удается прорваться, а всем остальным приходится погибать.

Карр подчеркнул, что за год до середины октября потери России выросли почти на 60%, до 984 000-1 438 000 человек. Он добавил, что число погибших сейчас составляет от 190 000 до 480 000 человек.

Журналист подсчитал, что примерно на каждого украинца приходится пять погибших российских солдат. Более того, он напомнил, что за лето оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города в Украине.

Карр признал, что россияне постепенно продвигаются вперед. Тем не менее, по его словам, для полной оккупации четырех областей, которые хочет захватить Путин, потребуется еще примерно пять лет. Он прогнозирует, что общие потери России в недалеком будущем могут достигнуть почти 4 миллионов человек, если россияне будут погибать на фронте с нынешней интенсивностью.

Отсутствие прогресса объясняет, почему Путин также наносит удары по украинским городам и инфраструктуре, считает журналист. По его словам, глава Кремля надеется сделать часть Украины непригодной для проживания и подорвать моральный дух населения.

Трамп не помог Путину продвинуться в Украине

Карр отметил, что Путин также надеялся на то, что президент США Дональд Трамп склонит чашу весов в его пользу. Он признал, что глава Вашингтона действительно мог бы навязать Украине невыгодный мир, прекратив американскую поддержку, в частности в области разведки и противовоздушной обороны. Более того, в начале 2025 года ненадолго могло показаться, что Трамп действительно гораздо больше склонялся к позиции Путина.

Сейчас же Европа оплачивает оружие для Украины, что является ответом на требование Трампа к союзникам. По мнению журналиста, президент США понял, что решение бросить Украину в борьбе против России разрушит его стремление стать государственным деятелем, удостоенным Нобелевской премии. Кроме того, в октябре он даже ввел санкции против двух российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".

Путин не собирается прекращать войну против Украины

Карр прогнозирует, что Путин продолжит войну против Украины в 2026 году. Он отметил, что глава Кремля, вероятно, верит в то, что время на его стороне. Тем не менее, опыт Вьетнама, Афганистана и Ирака показывает, что лидеры цепляются за любую надежду на изменения.

Журналист считает, что Путин надеется на то, что его генералы найдут новый способ ведения войны, пока Украина не исчерпает свои ресурсы, пока нынешнее правительство Украины не рухнет или пока Трамп или Европа не потеряют терпение.

Тем не менее, Карр уверен, что если ничего из этого не произойдет, Путина ждет страшная расплата. По его словам, как только россияне поймут, что глава Кремля напрасно начал войну против Украины, Путин может принять поражение за рубежом и навязать террор внутри страны или же пойти на еще большую эскалацию.

Путин хочет использовать возможный захват Покровска для давления на Запад

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что в случае захвата Покровска российский диктатор Владимир Путин может начать информационно давить на Запад. Вероятно, в таком случае глава Кремля будет продвигать тезис, что помощь для Украины якобы не остановит российское наступление.

По словам Поповича, нельзя говорить, что ситуация в Покровске стабилизирована, потому что враг все еще пытается наступать. Он напомнил, что российские оккупанты находятся в пределах Покровска и почти весь город сейчас находится в "серой зоне".

