В российской армии все чаще возникают конфликты между военнослужащими-тувинцами и россиянами.
Как сообщает ЦНС со ссылкой на подполье, эти инциденты часто завершаются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.
Главными причинами конфликта стали вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ими народам и борьба за распределение военного снаряжения.
"Особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя", — добавляет ЦНС.
Как отмечается, министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является тувинцем по происхождению, построил систему преференций для соплеменников. Поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре РФ пытаются скрыть или же отложить.
Конфликты в российской армии
По данным американских аналитиков, между регулярными российскими силами и нерегулярными формированиями так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) углубляется конфликт.
Летом во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области состоялся кровавый конфликт между подразделениями российской армии - между дагестанцами и "кадыровцами".