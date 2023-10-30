Министр обороны РФ Сергей Шойгу, являющийся тувинцем по происхождению, построил систему преференций для соплеменников.

В российской армии все чаще возникают конфликты между военнослужащими-тувинцами и россиянами.

Как сообщает ЦНС со ссылкой на подполье, эти инциденты часто завершаются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

Главными причинами конфликта стали вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ими народам и борьба за распределение военного снаряжения.

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"Особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя", — добавляет ЦНС.

Как отмечается, министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является тувинцем по происхождению, построил систему преференций для соплеменников. Поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре РФ пытаются скрыть или же отложить.

Конфликты в российской армии

По данным американских аналитиков, между регулярными российскими силами и нерегулярными формированиями так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) углубляется конфликт.

Летом во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области состоялся кровавый конфликт между подразделениями российской армии - между дагестанцами и "кадыровцами".

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