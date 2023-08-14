Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел кровавый конфликт между подразделениями российской армии.
Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье, все началось 12 августа, когда в село прибыли пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника-кадыровца в развитие захваченных территорий.
Уже вечером в районе Центрального парка произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами. Один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия. В результате произошла драка, в которой одному из россиян нанесли многочисленные колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. Это в свою очередь привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия. Успех имели дагестанцы.
По данным подполья, с обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, а раненых – более 40. После этого командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции.
Конфликты в оккупационной армии
С начала полномасштабной войны в армии захватчиков постоянно возникают проблемы.
В апреле 2022 года в городе Новая Каховка Херсонской области произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными.
11 августа 2023 года в оккупированном поселке Урзуф произошла перестрелка, в которой пострадали мирные люди. На отдых туда приехали "кадыровцы", у которых возник конфликт с военной комендатурой. В результате погибли двое подростков, четыре парня и одна женщина.