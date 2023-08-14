В результате погибли около 20 вйсковых и еще более 40 - были ранены.

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел кровавый конфликт между подразделениями российской армии.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье, все началось 12 августа, когда в село прибыли пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника-кадыровца в развитие захваченных территорий.

Уже вечером в районе Центрального парка произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами. Один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия. В результате произошла драка, в которой одному из россиян нанесли многочисленные колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. Это в свою очередь привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия. Успех имели дагестанцы.

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По данным подполья, с обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, а раненых – более 40. После этого командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции.

Конфликты в оккупационной армии

С начала полномасштабной войны в армии захватчиков постоянно возникают проблемы.

В апреле 2022 года в городе Новая Каховка Херсонской области произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными.

11 августа 2023 года в оккупированном поселке Урзуф произошла перестрелка, в которой пострадали мирные люди. На отдых туда приехали "кадыровцы", у которых возник конфликт с военной комендатурой. В результате погибли двое подростков, четыре парня и одна женщина.

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