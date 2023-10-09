В частности, российские военкоры заявляют, что у подразделений "ДНР" низкий уровень квалификации и что регулярные российские войска им не доверяют.

Между регулярными российскими силами и нерегулярными формированиями так называемой "Донецкой Народной Республики" (ДНР) углубляется конфликт, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Согласно сообщению аналитиков, один из российских военкоров, воюющих в составе 37-й ОМСБр (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ), высмеял подразделения "ДНР" за то, что они занимают позиции далеко за линией фронта, которая удерживаетя регулярными частями российской армии.

Он также заявил, что у подразделений "ДНР" низкий уровень квалификации и что регулярные российские войска им не доверяют.

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"Обвинения, выдвинутые этим военкором в адрес формирований ДНР, позволяют предположить, что между силами ДНР и регулярными российскими силами продолжаются трения, что, вероятно, еще больше осложнит усилия по интеграции сил ДНР в регулярные российские вооруженные силы в рамках продолжающихся военных реформ", - отмечают аналитики.

Ситуация на восточном фронте

Украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись восточнее Андреевки. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области.

При этом в британской разведке отметили, что в последний месяц ситуация в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области и ситуация на фронте в целом стабилизировалась. Аналитики разведки отметили, что с начала и до середины лета в этом районе велись интенсивные бои, но за последний месяц боевые действия там стали "значительно менее интенсивными".

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