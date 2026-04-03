Попадания 11 ракет и дронов: Воздушные силы раскрыли подробности атаки россиян

Помимо ракет также зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 541 воздушную цель противника - 26 ракет и 515 беспилотников различных типов.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале, в ночь на 3 апреля (с 18:00 2 апреля) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 579 средств воздушного нападения:

10 баллистических ракет "Искандер-М" (районы запуска – Курская и Ростовская области России);

25 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из воздушного пространства Самарской обл. России);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (район запуска – Ростовская обл. России);

542 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское, Чауда, временно оккупированная территория Крыма. Более 330 из них – "Шахеды".

"Согласно предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель – 26 ракет и 515 беспилотников различных типов", – сообщили в Воздушных силах.

Речь идет о 24 крылатых ракетах Х-101, двух крылатых ракетах "Искандер-К" и 515 вражеских БПЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 22 локациях.

Утренний удар по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия начала масштабную атаку на Украину. В небе был зафиксирован взлет бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движение сотен беспилотников.

В частности, Николай Калашник, глава Киевской областной государственной администрации, сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших, среди которых ребенок.

Фиксируются последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах области. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты. В результате повреждения ветеринарной клиники погибли животные.

