Россия массированно атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': есть жертва

Военно-воздушные силы призывают граждан позаботиться о своей безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Утром 3 апреля Россия начала масштабную атаку на Украину. В небе зафиксирован взлет бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движение сотен беспилотников. УНИАН собрал все, что известно на данный момент.

Как сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, противник нанес уже 10 ударов баллистическими ракетами по прифронтовым регионам, в частности в Днепропетровской области и на Харьковщине, где есть попадания.

В 10:23 объявлена масштабная тревога в Украине из-за подъема истребителя МиГ-31К в России, способного нести аэробаллистическую ракету "Кинжал". Через две минуты украинские Воздушные силы зафиксировали первую ракету в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, в небе над центральной Украиной сейчас находится большое количество беспилотников. По состоянию на 7:00 было зафиксировано около 240 дронов, а к 10:00 их уже более 400. Наиболее интенсивная активность зафиксирована в Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях, а также из Сумской области на юг.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что на подступах к столице продолжают фиксироваться вражеские ударные дроны и движение крылатых ракет.

Мониторинговые каналы сообщают о движении двух групп скоростных целей над Украиной. Ожидается запуск не менее 24 ракет. Вектор движения разный. В ряде областей, в частности в Киеве и области, сообщают о работе ПВО.

Обновлено в 10:56. Очевидцы сообщают, что "Шахеды" летят на очень низких высотах, чтобы усложнить их перехват силами ПВО. По данным местных каналов, в Обухове один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Кроме того, густой столб дыма поднимается над Коростенем Житомирской области. Очевидцы сообщают о громком взрыве.

Тем временем в сети появилось видео, на котором виден момент целенаправленного удара российского "Шахеда" по многоэтажке в Обухове. Пока информацию о пострадавших нет.

Обновлено в 11:12. Польша подняла авиацию из-за российских ракет в воздушном пространстве Украины. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в стране были приведены в самый высокий уровень боевой готовности, отмечает Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Эти действия носят превентивный характер, добавляют польские военные.

Обновлено в 11:30. Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что Киевщина снова оказалась под массированной ракетной и дроновой атакой врага.

"В области работают силы противовоздушной обороны. Наши защитники делают все возможное, чтобы сбить как можно больше враждебных целей и защитить людей. К сожалению, имеем трагические последствия. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. Предварительно также один раненый. Вся необходимая помощь предоставляется", - добавил он.

Калашник призвал всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие. Атака продолжается.

Обновлено в 11:35. В Вишневом Киевской области дрон ударил между детсадом и школой. В близлежащих жилых домах выбиты окна и повреждены балконы.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что идет доразведка по ракетам. В воздушном пространстве еще остаются дроны.

Обновлено в 11:40. На фоне массированной атаки в Украине начались аварийные отключения. В частности, облэнерго сообщили об этом жителям Черкасщины и Житомирщины. Кроме того, обновили графики в Киевской области, а в Киеве сообщают об отключении после атаки РФ.

Обновлено в 12:04. Во время атаки враг нанес три удара баллистическим оружием по Киевскому району Харькова. В результате удара четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району, повреждены несколько многоэтажных жилых домов - в них выбиты окна, перебит газопровод, сообщает мэр Игорь Терехов.

В результате падения обломков "Шахеда" – есть пострадавшие, горят несколько авто. Еще ряд вражеских дронов заходит на город. Среди пострадавших двое – в тяжелом состоянии. Затем Терехов уточнил, что среди пострадавших тоже ребенок.

В Чабанах Киевской области "Шахед" попал вблизи ветеринарной клиники. Местные паблики пишут, что могли погибнуть животные.

Обновлено в 12:40. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Россия запустила по Украине почти пол тысячи дронов и крылатых ракет. По меньшей мере, один человек погиб, другие получили ранения.

"Террористическая Россия наносит удары среди бела дня намеренно - чтобы максимизировать жертвы среди гражданских и разрушения. Так Москва отвечает на предложения Украины по пасхальному перемирию - жестокими атаками. Российские террористы отвергают дипломатию и мирные усилия. Они должны получить сильный и справедливый ответ", - отметил Сибига.

Оновлено о 12:58. Як зазначив Калашник, станом внаслідок атаки на Київщину відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Усім людям надається необхідна медична допомога.

Фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти. Через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин.

Как сообщал УНИАН, Россия атаковала энергетические объекты в нескольких регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без света.

Кроме того, сегодня российские оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на пассажирский автобус в Херсоне. Все, кто находился в салоне, получили ранения, заявил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

