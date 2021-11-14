Людям, оказавшимся под завалами, помогли спасатели.

По меньшей мере четыре частных дома повреждены в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью.

Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной.

"Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он.

Читайте также"Штирлиц" раскрыл свежие потери боевиков на ДонбассеПо сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий – водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.

Обстрел произошел ночью. По сообщению военных, из 120-миллиметровых минометов.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

"Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении будет проведено сегодня силами правоохранителей и представителей местной власти", – сообщил Кириленко.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе 13 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

Утром пророссийские вооруженные формирования обстреляли санитарные авто украинской армии, был тяжело ранен водитель-санитар.

Автор: Лариса Бекета