Певец публично поддержал войну, которую Путин развязал в Украине.

Украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Николай Викторович Басков, с этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. В дополнение, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", - написала она.

Генпрокурор подчеркнула, что вскоре Баскова задержат правоохранители той страны, границу которой он пересечет.

Венедиктова порекомендовала Баскову найти юристов, поскольку "первые звонки, которые вы сделаете, результата не дадут".

"Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать много и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - добавила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина запустила официальную процедуру объявления российского режиссера Никиты Михалкова в международный розыск. Кроме того, суд заочно арестовал россиянина-коллаборанта Олега Газманова.

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