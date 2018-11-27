Обнародован полный список фамилий захваченных в плен Россией украинских моряков

Данная информация получена из материалов российского следствия.

Обнародован полный список фамилий 24 украинских моряков, которых россияне захватили в плен после вооруженного нападения в Керченском проливе.

Список со ссылкой на материалы российского следствия опубликовал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Согласно списку, задержаны украинцы Юрий Будзыло, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Андрей Драч, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Василий Сорока.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены. В плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

27 ноября в «судах» Крыма начали избирать меру пресечения для взятых в плен украинских моряков.

28 ноября так называемый "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения взятому в плен командиру украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку.