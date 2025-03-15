Украина не будет признавать оккупированные украинские территории российскими, заверил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что первый шаг на пути к введению режима тишины нельзя связывать с вопросом о территориях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

"Наша позиция, что мы не признаем оккупированные украинские территории российскими при любом случае. Я сразу говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам как раз это и нужно: там, где упрямые украинцы, - вот туда и будем бить. Да, в разных форматах, в разных разговорах, включая разговоры с США", - сказал Зеленский.

Он добавил, что США на встрече в Джидде поднимали этот вопрос и услышали украинскую позицию.

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"Есть некоторые детали, которые просто сложно объяснить на словах", - сказал Зеленский.

По его словам, есть такие примеры, когда город разделен двумя берегами реки Днепр, и этот город не может быть живым на одном берегу, когда на другом берегу находится враг.

"Это не живой. Это значит, что этот город оккупирован, так или иначе. И такие вещи нужно просто детализировать для наших партнеров", - добавил Зеленский.

По его убеждению, с осознанием деталей становится понятно, как вернуть реальную жизнь, чтобы город был безопасным.

"Поэтому не может быть замороженного конфликта. Не может быть замороженного конфликта в городах, в селах", - сказал Зеленский.

По его словам, очень сложно связывать вопрос территорий с первым шагом по режиму прекращения огня:

"Я бы не советовал, потому что это затягивание процессов. Затягивание в долгий путь, потому что вопрос территорий сложный. Он должен решаться потом, за столом переговоров. Красные линии должны быть озвучены сразу".

По его словам, на встрече украинской и американской делегаций требования по территориям не озвучивались со стороны делегации США.

Как подчеркнул президент Украины, пусть теперь США заставят Путина сделать первый шаг - согласиться на режим тишины.

"Потом будем обсуждать все остальные шаги", - сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский считает, что Россия не имеет права вето на решение НАТО. По его словам, решение по НАТО или любого другого формата должно зависеть от союзников НАТО, но точно не от желания России или тем более от ее вето.

Также президент выразил убеждение, что если очень сильно ускориться, то Украину и Европу можно реально усилить за три года. По его словам, 5 лет - "это очень долго" и опасно. Глава государства сказал, что Украина во время войны показала, что это может быть быстрее.

Кроме того, Зеленский заявил, что Российская Федерация накапливает силы, чтобы зайти с Курщины и окружить украинских военных на территории Украины. Он отметил, что слова об окруженных украинских военных на Курщине является ложью главы Кремля Владимира Путина.

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