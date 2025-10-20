Лорд Ричардс заявил, что Украина не имеет шансов победить Россию без прямого участия войск НАТО, которого, по его мнению, не будет.

Украина не сможет победить Россию, поскольку Запад не дал ей необходимых ресурсов и не намерен вступать в войну. Об этом заявил фельдмаршал британской армии лорд Дэвид Ричардс в подкасте World of Trouble издания The Independent.

"Мы поощряли Украину бороться, но не предоставили ей средств для победы", - сказал Ричардс. На вопрос ведущего, могла бы Украина победить даже при наличии нужных ресурсов, он ответил коротко: "Нет. У них нет человеческих ресурсов".

Мрачный прогноз от британского фельдмаршала

Лорд Ричардс, которого в этом году повысили до высшего звания в британской армии, отметил, что война против России для Запада не является "экзистенциальным вопросом".

Видео дня

"Перспективы для Украины не очень хорошие, если мы не вступим в войну вместе с ними, - сказал он, - но мы этого не сделаем. И россияне, кстати, это прекрасно понимают".

Он отметил, что сейчас Запад ведет с Россией скорее гибридную войну, но не "настоящую горячую", где гибнут тысячи солдат с обеих сторон. По его мнению, лучшее, на что может рассчитывать Украина, - это "своего рода ничья".

Визит Зеленского в Вашингтон и реакция Трампа

Интервью Independent было записано после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он пытался убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Однако встречу омрачил телефонный звонок Владимира Путина к Трампу - всего за несколько часов до переговоров в Белом доме. Во время совместной пресс-конференции американский президент уклонялся от конкретных обещаний, заявив, что США должны "сохранять собственные запасы оружия".

После саммита Зеленский признал, что Трамп "не сказал нет" и одновременно "не сказал да" относительно передачи "Томагавков".

"Подвели союзники"

The Independent отмечает, что мнение Ричардса перекликается с позицией бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который еще в 2022 году призвал Украину к переговорам с Москвой.

"Несмотря на наше уважение к украинцам, я принадлежу к тем, кто считает, что эта война не является частью наших жизненно важных национальных интересов", - подчеркнул британский фельдмаршал.

Кто такой Дэвид Ричардс

Ричардс - известен своей независимой позицией. Он возглавлял британские операции в Сьерра-Леоне и Восточном Тиморе, а также открыто выступал против вторжения в Ирак в 2003 году, утверждая, что правительство Тони Блэра "врало" о наличии у Саддама Хусейна ядерного оружия.

Теперь он предупреждает, что Запад снова повторяет ошибки - на этот раз, поощряя Украину без готовности воевать вместе с ней.

