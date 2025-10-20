Б/фото 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

Украина не сможет победить Россию, поскольку Запад не дал ей необходимых ресурсов и не намерен вступать в войну. Об этом заявил фельдмаршал британской армии лорд Дэвид Ричардс в подкасте World of Trouble издания The Independent.

"Мы поощряли Украину бороться, но не предоставили ей средств для победы", - сказал Ричардс. На вопрос ведущего, могла бы Украина победить даже при наличии нужных ресурсов, он ответил коротко: "Нет. У них нет человеческих ресурсов".

Лорд Ричардс, которого в этом году повысили до высшего звания в британской армии, отметил, что война против России для Запада не является "экзистенциальным вопросом".

"Перспективы для Украины не очень хорошие, если мы не вступим в войну вместе с ними, - сказал он, - но мы этого не сделаем. И россияне, кстати, это прекрасно понимают".

Он отметил, что сейчас Запад ведет с Россией скорее гибридную войну, но не "настоящую горячую", где гибнут тысячи солдат с обеих сторон. По его мнению, лучшее, на что может рассчитывать Украина, - это "своего рода ничья".

Интервью Independent было записано после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он пытался убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Однако встречу омрачил телефонный звонок Владимира Путина к Трампу - всего за несколько часов до переговоров в Белом доме. Во время совместной пресс-конференции американский президент уклонялся от конкретных обещаний, заявив, что США должны "сохранять собственные запасы оружия".

После саммита Зеленский признал, что Трамп "не сказал нет" и одновременно "не сказал да" относительно передачи "Томагавков".

The Independent отмечает, что мнение Ричардса перекликается с позицией бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который еще в 2022 году призвал Украину к переговорам с Москвой.

"Несмотря на наше уважение к украинцам, я принадлежу к тем, кто считает, что эта война не является частью наших жизненно важных национальных интересов", - подчеркнул британский фельдмаршал.

Ричардс - известен своей независимой позицией. Он возглавлял британские операции в Сьерра-Леоне и Восточном Тиморе, а также открыто выступал против вторжения в Ирак в 2003 году, утверждая, что правительство Тони Блэра "врало" о наличии у Саддама Хусейна ядерного оружия.

Теперь он предупреждает, что Запад снова повторяет ошибки - на этот раз, поощряя Украину без готовности воевать вместе с ней.

