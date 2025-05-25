'Постепенное продвижение, но не крах': Украина готовится к летнему наступлению России, - FT

Украинцы все еще остаются боеспособными, но моральный дух войска значительно упал, военные чувствуют себя истощенными.

Заявление Дональда Трампа о возможном прекращении поддержки Украины и выходе США из мирного процесса вызвало тревогу в Киеве. Украинские чиновники и военные ожидают кровавого летнего наступления России, которое может изменить ход войны, сообщает Financial Times.

"Рой саранчи"

По словам украинских военных, Россия не демонстрирует признаков готовности к компромиссу. На недавней встрече в Турции главный российский переговорщик предупредил о возможном новом вторжении на север Украины. Впоследствии правитель РФ Владимир Путин во время визита в Курскую область пошутил, когда чиновник сказал, что Сумы "должны быть нашими".

"Путин убежден, что может сломать Украину", - заявил Егор Фирсов, депутат и командир подразделения БПЛА 109-й бригады ВСУ, - "Он просто считает, что наша полная капитуляция - это лишь вопрос времени... США могут прекратить свою помощь в любой день. Он считает Европу слабой и нерешительной".

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На фронте РФ готовится к масштабному наступлению: пехота атакует на мотоциклах, багги и даже электросамокатах. По словам украинского бойца Исмагилова, российские войска действуют как "рой саранчи... не одной большой волной, а бесконечным потоком".

Самые ожесточенные бои идут вблизи Покровска, Константиновки, Краматорска и Славянска. Украинцы вынуждены отступать из городов вроде Торецка и Часового Яра из-за массированного использования управляемых авиабомб, ракет и дронов, некоторые из которых устойчивы к электронным помехам.

Несмотря на все, защитники сохраняют боеспособность. Военный аналитик Франц-Стефан Гади говорит:

"Мы можем ожидать постепенного продвижения России, но не неизбежного краха".

По его словам, украинцы стали меньше зависеть от американской артиллерии, а артиллерийское преимущество РФ - "незначительное".

"Мы истощены"

Однако в ВСУ падает моральный дух. Заместитель командира подразделения, воюющего возле Покровска заявил: "Мы истощены". Он добавил, что война сузила его мир до "следующей миссии... следующего боя". Военный устало признался: "Я зомби".

Командир батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин на этой неделе публично раскритиковал положение дел на фронте:

"В последние месяцы начало казаться, что нас стирают - будто к нашим жизням относятся как к расходному материалу. Проблемы системные, а не личные".

В ответ на это заявление военного Генштаб заявил, что изучает ситуацию.

Несмотря на попытки реформировать командную систему, ключевой проблемой остается мобилизация. РФ ежемесячно пополняет армию на 60 тысяч человек - вдвое больше, чем Украина. В самой Украине мобилизация осложнена коррупцией и проваленной кампанией среди молодежи.

Несмотря на сложную ситуацию, Украина наращивает собственное производство дронов. Новые технологии - в частности программа поощрения военных цифровыми баллами - помогают держать оборону. Однако, как предупредил бывший главнокомандующий Валерий Залужный, "не стоит ожидать какого-то чуда... что принесет мир Украине". Экс-главком сказал:

"Учитывая огромную нехватку человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся, мы можем говорить только о высокотехнологичной войне на выживание".

Отдельная угроза - массированные ракетные удары по мирным городам. Россия запускает больше ракет и дронов, чем когда-либо: более 2000 "Shahed" только за первые 20 дней мая. Защитникам не хватает Patriot'ов и F-16. Российские дроны стали быстрее и выше, что затрудняет их сбивание.

На вопрос, сколько еще продлится война, Фирсов отвечает:

"Пока мы не сломаем веру россиян в то, что нас можно победить".

США отворачиваются от Украины?

Как сообщал ранее УНИАН, в Европе были ошеломлены разговором Путина и Трампа. Европейские лидеры опасаются предательства интересов Украины и считают, что президент США может заключить сделку с российским правителем, которая удовлетворит его максималистские требования.

Издание The Times отметило, что надежды на санкции США против РФ стали еще более призрачными. Вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные ограничения, на которые некоторые надеялись, президент Соединенных Штатов назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине,

Телефонный разговор Трампа с Путиным 29 мая не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN.

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