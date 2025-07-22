Станете ли вы одним из тех, кто заметит оба слова?

Оптические иллюзии, ребусы и головоломки очень популярны среди интернет-пользователей. И не зря.

Такие задачки позволяют весело провести время, отвлечься от проблем обыденности, а также служат отличным тренажером для мозга. Люди, которые регулярно решают головоломки, замечают, как улучшается их внимательность к деталям, концентрация и даже память. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Ниже вы увидите коллаж, где в произвольном порядке расположены десятки букв. На первый взгляд, смысла в этом изображении вообще нет, но, поверьте, это не так.

Видео дня

Где-то среди этого хаоса мы спрятали два слова – "пень" и "день", и вам нужно их найти. Но время на поиски будет ограничено. На ответ у вас будет всего 12 секунд, поэтому старайтесь ни на что не отвлекаться.

Готовы? Устанавливайте таймер и начинайте поиски!

Дадим вам небольшую подсказку: ищите слова по горизонтали и по вертикали, но не по диагонали.

Итак, ваши 12 секунд на поиски слов "пень" и "день" исчерпаны. Удалось ли вам заметить оба слова или хотя бы одно? Если да, вы очень внимательный человек, так держать.

Если же вам осталось найти еще одно слово, или 12 секунд было мало на поиски обоих – попробуйте вернуться к заданию и поискать еще. Забудьте о времени, главное – не сдаваться.

Ответ на головоломку:

Больше интересных заданий от УНИАН

Если вам понравилось это задание, предлагаем вам проверить ваши способности в похожей, но несколько более сложной головоломке. Вам надо найти три слова – "гриб", "коза" и "мак". И на ответ у вас будет всего 9 секунд.

Или же можете попробовать определить два пропущенных числа на картинке. Справиться необходимо за 12 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: