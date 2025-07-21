Более 50 лет назад NASA отправило двух пауков в космос: вот чему они научились (фото)

Первые пауки в космосе доказали: даже без гравитации природа находит способ адаптироваться.

В 1973 году две самки пауков-крестовиков - Арабелла и Анита - стали первыми пауками, которые построили паутину в условиях микрогравитации на борту космической станции Skylab. Их эксперимент предложила 17-летняя школьница из Массачусетса Джудит Майлз в рамках студенческой программы NASA.

"Отсутствие гравитационной силы в Skylab обеспечит новый и отличный стимул для поведенческой реакции паука", - пояснили в NASA.

Сначала пауки имели трудности: Арабелла создала лишь примитивную конструкцию. Но уже на второй день она построила полноценную паутину, а позже к эксперименту присоединилась и Анита. Паутина в космосе была более тонкой, но хорошо сформированной.

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Эксперимент имел более глубокое значение, чем просто биологическая изюминка: он позволил исследовать, как микрогравитация влияет на нервную систему живых существ, включая людей. Геометрия паутины, которую плетут пауки, тесно связана с состоянием их центрального контроля движения.

К сожалению, оба паука умерли от обезвоживания, но их вклад в науку остался бесценным.

Исследования продолжаются и в наше время. Недавно на Международной космической станции исследовали пауков Trichonephila clavipes. Ученые заметили, что в условиях микрогравитации паутина становится более симметричной, чем на Земле - ее центр смещается ближе к середине.

На Земле асимметрия нужна пауку, чтобы быстро опускаться за добычей вниз. В космосе - нет гравитации, нет потребности в такой структуре.

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