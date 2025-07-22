Хотя герань довольно выносливое растение, ошибок она не прощает.

Герань - любимое многими комнатное растение с красочными цветами, которые могут цвести несколько сезонов. К тому же эти цветы удивительно выносливы. Однако уничтожить их может неправильный полив, пишет martha stewart.

На страницах издания эксперты по садоводству поделились опытом, как правильно поливать герани, а следовательно, обеспечить им длительное цветение.

"Герани относительно засухоустойчивы и обычно могут выжить, если их поливать раз в неделю", - говорит вице-президент по садоводству Пенсильванского садоводческого общества Эндрю Бантинг.

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Впрочем, график полива будет отличаться в зависимости от того, посажены герани в открытый грунт или в контейнеры. Если растения растут в горшках, будьте готовы поливать их чаще. В жаркую погоду это делать можно каждые 1-2 дня, когда верхний слой почвы становится сухой. В холодные месяцы поливайте каждые 2-4 дня - в зависимости от условий.

Герани, только что посаженные в грунт, нужно поливать примерно 2-3 раза в неделю, пока они не акклиматизируются, говорит ландшафтный дизайнер Ребекка Свит. После того, как они приживутся, обычно достаточно еженедельного глубокого полива. Когда же на улице очень жарко или ветрено - это придется делать чаще.

Бантинг рассказала, что герани любят хорошо дренированную землю и предпочитают более низкую влажность и полное солнце. Свит тоже подчеркнула важность избегания чрезмерной влаги.

"Дайте почве немного просохнуть между поливами, поскольку эти растения ненавидят, когда влаги много", - советует эксперт.

Если воды будет слишком много, могут возникнуть такие болезни, как мучнистая роса или корневая гниль, что, в конце концов, может привести к гибели растений, предупредила Бантинг. По ее словам, о чрезмерном поливе свидетельствуют такие признаки, как пожелтение листьев, мягкие стебли, увядание листьев, неприятный запах плесени.

Однако может быть и такое, что растениям мало воды. В таком случае их листья начнут увядать, особенно в жаркое время года. Вы также заметите сухие или коричневые края, задержку роста, стебли станут ломкими, а почва начнет отслаиваться от краев горшка.

Поливая герань, следите, чтобы листья оставались сухими. Мир рекомендует поливать обильно, но тогда, когда почва уже хорошо высохла. Для контейнерных растений обязательно нужно выбирать горшки с хорошим дренажем, чтобы влага не застаивалась у корней. Если вы заподозрили, что появилась корневая гниль, нужно вынуть растение из контейнера и, если это действительно так, удалить его.

Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить роскошные хризантемы. Эти цветы устойчивы к вредителям и болезням, они хорошо растут как в горшках, так и на клумбах. Высаживать их в грунт стоит в весенне-летний сезон, чтобы до наступления холодных месяцев они успели сформировать корневую систему. Перед высадкой также следует позаботиться, чтобы место было солнечное.

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