По словам Болтона, ультиматум Трампа России в Москве "воспринимается как разрешение продолжать безостановочные атаки на Украину – по крайней мере до 49-го дня".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины – как дипломатически, так и военно.

Такое мнение высказал бывший советник американского президента Джон Болтон, который работал с ним во время первой каденции Трампа, в материале для The Wall Street Journal. Он отметил, что решение американского лидера о направлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было правильным шагом, но заметил, что это еще не является свидетельством его приверженности Киеву.

"Оптимисты относительно намерений Трампа в отношении Украины приводят три аргумента: его решение разрешить отправку Patriot; его 50-дневный срок для России принять перемирие; и его угрозы пошлинами и вторичными санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто. Но эти пункты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке Украины со стороны Трампа. Вместо этого они демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией – войны, которую он считает делом Европы", – объясняет Болтон.

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Он напомнил, что сообщения о том, что Трамп пришлет Украине ракеты дальнего радиуса действия, оказались ложными. В то же время, учитывая потенциальный дефицит систем ПВО в США, самым разумным шагом Трампа было бы не просто отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс срочно профинансировать масштабное производство новых образцов.

Но он этого не сделал.

"Решимость Трампа избежать последствий более длительной военной помощи показала его невысказанные мотивы. Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания на важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки – даже среди республиканцев, которые ранее выступали против военной помощи Украине", – акцентировал его бывший советник.

Ультиматум Трампа для России: президент США формирует пути отступления

Говоря об ультиматуме, который Трамп выдвинул России (50 дней на начало переговоров о мире или прекращении огня, – ред.), Болтон отметил, что в России этот шаг "воспринимается как разрешение продолжать непрерывные атаки на Украину – по крайней мере до 49-го дня". По словам Болтона, диктатор Путин не только не теряет уверенности, но и пытается манипулировать Трампом. Хозяин Кремля предлагает свою помощь в урегулировании ядерной сделки США с Ираном.

Хотя Трамп говорит, что разочарован Путиным, он все еще утверждает, что "не закончил с ним". По мнению Болтона, угрозы Вашингтона относительно последствий, которые ждут Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, которые импортируют российские энергоносители, "вызывает лишь насмешки", пишет бывший советник Трампа.

"Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины. Он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но избежал долгосрочных обязательств. Показательно, что он подчеркнул: Киев не должен наносить удары по Москве. Он показал "твердость", дав России 50-дневный срок, но в то же время предложил лишь размытые последствия в случае невыполнения, при этом призывая Украину быть серьезной относительно перемирия – то есть создал себе "предохранитель". Когда наступит 50-й день, Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя любую ответственность", – акцентировал Джон Болтон.

По его словам, Трамп осознает, что даже не приблизился к выполнению обещания достичь мира за 24 часа. И американский президент не заинтересован в том, чтобы напоминать об этом поражении.

"Я был бы рад, если бы Трамп придерживался принципа "мир через силу", как это делал Рональд Рейган. Вице-президент Джей Ди Вэнс, Такер Карлсон и им подобные были бы этим очень недовольны. К сожалению, на данный момент президент все еще склоняется к изоляционизму. Игнорирование этого факта сторонниками Украины в США может иметь опасные последствия", – констатировал Болтон.

США и Украина: вы могли это пропустить

Недавно президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум. Он дал Москве 50 дней на достижение соглашения о мире или прекращении огня в Украине. В противном случае Россию и ее партнеров ждут санкции.

Министр финансов США Скотт Бессент предложил странам Европы ввести аналогичные пошлины против России, если Вашингтон все же прибегнет к такому шагу.

"Любая страна, закупающая российскую нефть, которая находится под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. Я бы призвал наших европейских партнеров последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", – сказал он.

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