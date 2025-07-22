Не надо тратить средства на удобрения, эту подкормку можно сделать у себя на кухне.

В жаркие летние дни комнатные растения могут быстро подвергаться стрессу, а это сильно влияет на цветение. Чтобы летом орхидея порадовала большим количеством цветов, ей нужно получать надлежащие питательные вещества, пишет Express.

Благодаря подкормке, орхидеи могут отрастить более сильные корни, которые будут более эффективно поглощать воду. Более того, это поможет растению лучше справляться с высокими температурами.

Необязательно тратить деньги на удобрения, ведь издание советует попробовать одну из лучших природных подкормок для орхидей. Речь идет об остатках рисовой или картофельной воды.

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"Рисовая вода богата витамином В, а картофельная содержит кальций и калий", - рассказала эксперт Эль Энн.

Она добавила, что такую подкормку для орхидеи может приготовить любая хозяйка, когда готовит еду дома. Остатки воды, которые используются при варке картофеля, содержат в своем составе калий, который является основным питательным веществом, необходимым орхидее для производства новых цветов. Также такая жидкость помогает улучшить прочность корней.

Более того, вода, которая использовалась для приготовления риса, также содержит витамины и микроэлементы, которые помогают орхидеям восстанавливаться после стресса или обезвоживания.

Все, что вам нужно, это после варки картофеля или риса сохранить воду, содержащую крахмал, и перелить ее в термостойкую посуду. Стоит учесть, что в воду не следует добавлять соль или любые другие специи, потому что это может только навредить растению.

Когда эта вода полностью остыла, следует ее смешать с четырьмя частями свежей воды из-под крана. Поскольку природные удобрения очень мощные, их следует разводить, чтобы растение не получило избыток питательных веществ.

Этот раствор следует влить в почву у корня орхидеи. Указывается, что следует избегать попадания смеси на листья или на другие части растения. Подкармливать таким раствором орхидею можно один раз в две недели и это будет стимулировать растение цвести в течение всего лета.

Советы по уходу за цветами

Ранее УНИАН сообщал, что пользовательница Facebook Элеонор Гилл поделилась собственным опытом, как ее спатифиллум смог выпустить пять цветков. Она рассказала, что весь секрет в подкормке. Она поливает свое растение каждую неделю этим средством.

Также мы писали, что перечислены пять ошибок, из-за которых не цветет герань. Если растение вдруг перестало радовать новыми бутонами, причиной может быть неправильный уход. Советы, как возобновить цветение герани.

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