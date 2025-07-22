Если позволить России одерживать верх, Трамп будет выглядеть слабым и столкнуться с обвинениями в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить Путина.

Для президента Дональда Трампа участие США в войне в Украине может стать тем же, чем война в Афганистане была для его предшественника Джо Байдена. Как пишет Bloomberg, на первый взгляд это сравнение может показаться надуманным, ведь США не направляли войска в Украину, а лишь предоставляют ей помощь.

"Однако для президента Дональда Трампа есть сходство: урегулирование конфликта — задача не из лёгких, и чем дольше он затягивается, тем сильнее он рискует оказаться в тисках ответственности — а возможно, и вины", - отмечается в статье.

Более глубокое втягивание в конфликт вызовет гнев сторонников движения "Сделаем Америку снова великой", пишет Bloomberg.

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"Но если позволить России стабильно набирать обороты, при этом не предоставляя дополнительную помощь, Трамп может выглядеть слабым и столкнуться с обвинениями в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить Путина", - говорится в статье.

При этом Трамп упорно стремится дистанцироваться от этого конфликта, неоднократно заявляя, что при нём война никогда бы не началась, и давая понять, что он не несёт ответственности за её исход.

Сравнение двух войн уже неоднократно всплывало в комментариях аналитиков

За несколько месяцев до переизбрания Трампа в ноябре обозреватель Washington Post Марк Тиссен предупредил республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.

"Для республиканцев настало время выбора: если вы не хотите быть обвиненными в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине", — написал он.

В феврале этого года, президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман высказался столь же резко, заявив, что поспешная сделка станет "серьёзной ошибкой", которая также подорвёт стремление Трампа выглядеть миротворцем.

"Если вы думали, что талибы, шествующие на американских "Хаммерах" по Кабулу, выглядят не очень, представьте себе русских, едущих колонной танков "Абрамс" по Харькову", — написал Фроман.

Проблема для Трампа заключается в том, что некоторые из его самых ярых сторонников утверждают прямо противоположное — что более глубокое вмешательство США обернётся для Трампа крахом.

"Если президент Трамп продаст им наступательное оружие, способное нанести удар глубоко внутри России, я не вижу, как избежать превращения этого в войну Трампа", — заявил соратник Трампа Стив Бэннон.

Трамп и война в Украине

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что президент США, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины – как дипломатически, так и военно.

Он подчеркнул, что ультиматум Трампа в Москве "воспринимается как разрешение продолжать безостановочные атаки на Украину – по крайней мере до 49-го дня".

По его словам, когда наступит 50-й день ультиматума, "Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя любую ответственность".

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