В Сумах среди пострадавших есть ребенок.

Вечером в понедельник, 21 июля, российские террористы цинично атаковали Сумы и область. Пострадали люди, есть разрушения.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. По его словам, враг атаковал, в том числе, гражданскую инфраструктуру Путивльской громады.

"Предварительно пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик. Им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На месте попадания поднялся пожар. Продолжается ликвидация последствий", – сообщил он в 22:21.

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По состоянию на 23:23 было известно уже об 11 пострадавших в результате этой атаки. Григоров отмечал, что один человек в тяжелом состоянии.

"Это 24-летний мужчина. Медики госпитализируют пострадавшего в лечебное учреждение", – писал он в Телеграм-канале.

Кроме того, под вражеским ударом оказался Ковпаковский район Сум. По словам Григорова, россияне атаковали около 22:30. По состоянию на 00:13 информации о жертвах не было, однако, к сожалению, есть пострадавшие.

"В результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь", – писал глава ОВА.

Он добавил, что после террористического удара РФ многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно, за помощью к медикам обратились 12 человек.

В свою очередь, начальник Сумской городской военной администрации (МВА) Сергей Кривошеенко заявил, что по состоянию на 00:29 было известно о трех пострадавших в результате атаки по городу. Среди них – один ребенок.

Атаки РФ по Украине

Ночью 21 июля российские террористы массированно атаковали Украину дронами и ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, враг использовал 450 средств воздушного нападения – в частности, 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал". Также оккупанты применили ракеты "Калибр" и Х-101.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях.

Под массированным ударом был и Киев. Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в столице было полтора десятка прямых попаданий. Серьезную атаку пережила и Ивано-Франковская область.

По данным президента Зеленского, из-за российского удара по Украине погибли два человека. Он добавил, что самому маленькому раненому – всего 12 лет.

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