Ночью Одесса снова оказалась под атакой российских дронов, в результате попаданий в городе возникли пожары и повреждены многоэтажки.
О взрывах в городе сообщал мэр Геннадий Труханов после 2 часов ночи.
Впоследствии он написал, что враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, часть дронов летела непосредственно на Одессу.
"В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания", - рассказал Труханов.
Он также добавил фото последствий ударов и показал видео. Видно много сгоревших авто, поврежденное здание. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий ударов.
В то же время, к счастью, по его сообщению, информации о погибших или пострадавших не поступало.
Позже в ГСЧС сообщили, что известно об одном пострадавшем вследствие атаки.
Атаки на Одессу
Следует отметить, что враг постоянно терроризирует Одессу ударами. Так, в ночь на 19 июля в результате атаки произошел пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома, погиб один человек, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
А за неделю перед этим, 11 июля, россияне совершили атаку утром, тогда сообщалось о 8 пострадавших.