Атака началась с середины ночи.

Ночью Одесса снова оказалась под атакой российских дронов, в результате попаданий в городе возникли пожары и повреждены многоэтажки.

О взрывах в городе сообщал мэр Геннадий Труханов после 2 часов ночи.

Впоследствии он написал, что враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, часть дронов летела непосредственно на Одессу.

Видео дня

"В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания", - рассказал Труханов.

Он также добавил фото последствий ударов и показал видео. Видно много сгоревших авто, поврежденное здание. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий ударов.

В то же время, к счастью, по его сообщению, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Позже в ГСЧС сообщили, что известно об одном пострадавшем вследствие атаки.

Атаки на Одессу

Следует отметить, что враг постоянно терроризирует Одессу ударами. Так, в ночь на 19 июля в результате атаки произошел пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома, погиб один человек, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

А за неделю перед этим, 11 июля, россияне совершили атаку утром, тогда сообщалось о 8 пострадавших.

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