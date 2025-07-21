Американская делегация договорилась об освобождении 14 заключенных, которые находились в белорусских тюрьмах.

Юрист президента США Дональда Трампа Джон Коул признался, что пил водку с белорусским диктатором Александром Лукашенко во время поездки американской делегации в Минск. По его словам, это была часть дипломатии, которая позволила освободить 14 политзаключенных. Об этом он рассказал в интервью Politico.

"Я выпил два шота - меня не вырвало, но и третий пить не стал", - поделился с журналистами Коул.

По словам юриста Трампа, Лукашенко показался ему умным и проницательным. Он добавил, что глава Беларуси хочет участвовать в переговорах между Украиной и РФ о прекращении огня.

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"Он действительно хочет улучшить отношения с США", - сказал Коул.

В издании напомнили, что американская делегация прибыла в Беларусь для переговоров об освобождении политзаключенных, которые находились в белорусских тюрьмах, а также Юраса Зенковича, натурализованного гражданина США, арестованного в Москве в 2021 году по обвинению в подготовке государственного переворота против Лукашенко.

Всего 14 заключенных доставили на автобусе в Минск. Среди них был и известный оппозиционер Сергей Тихановский, которого задержали в 2020 году.

"Они были в ужасе. Открыть эту дверь и заставить их осознать, что они свободны, было поистине потрясающим моментом", - вспоминает Коул.

Журналисты отметили, что 2020 году отношения между США и Беларусью зашли в тупик, когда протесты против фальсификации выборов привели к массовым арестам белорусов. Отправка посланников позволила обойти бюрократию Госдепартамента США и договориться об освобождении заключенных.

Визит американской делегации в Беларусь - что известно

Напомним, что 21 июня американская делегация во главе со спецпредставителем президента США Китом Келлогом прибыла в Беларусь. По данным белорусских СМИ, стороны обсуждали ситуацию в мире и белорусско-американские отношения.

После этого визита самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Келлог якобы пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Сам спецпредставитель президента США заверил, что они обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня с обеих сторон.

В The New York Times писали, что американская делегация совершила визит в Беларусь для того, чтобы призвать Лукашенко помочь в прекращении войны между Россией и Украиной. Это была первая встреча между высокопоставленными чиновниками Белого дома и белорусским лидером за более чем пять лет.

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