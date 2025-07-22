Самый большой за всю историю наблюдений голубой тунец весил 679 килограммов.

Голубой тунец - рыба, которая поражает своими характеристиками: он весит, как два медведя гризли, способен мчаться через океан со скоростью более 70 кидометров в час, а когда появляется на свет - имеет размер с ресничку. Об этой рыбе говорится в материале Discover Wildlife.

Отмечается, что самый большой за всю историю наблюдений голубой тунец весил 679 килограммов и был пойман у побережья Канады в 1979 году.

Какие размеры имеет голубой тунец

В начале жизни эта рыба имеет размер с ресничку, но за первые шесть месяцев набирает уже 1 килограмм. В 10 лет его длина достигает около 2 метров, а вес - 170 килограммов. В 20 лет он может весить до 400 килограммов и иметь длину 2,7 метра.

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Тунец-рекордсмен был пойман в 1979 году возле Новой Шотландии в Канаде - он имел вес 679 килограммов.

Насколько быстро плавает голубой тунец

Это одна из самых быстрых рыб в океане - она способна плыть со скоростью до 70 км/ч.

Как распознать голубого тунца

Он имеет сине-серебристый окрас, в отличие от желтовато-зеленого у желтоперого тунца. Его грудные плавники короче и не доходят до второго спинного плавника. Второй спинной плавник сочетает серые и желтые тона, а хвостовой плавник - темно-синий.

Где живет голубой тунец

Эта рыба живет во всех океанах мира, преимущественно в открытом море. Существует три его основные популяции.

Восточно-Атлантическая популяция (включая Великобританию): нерестится в Средиземном море, мигрирует в северные (Великобритания, Норвегия) и южные (Западная Африка) районы Атлантики.

Западно-Атлантическая популяция: нерестится в Мексиканском заливе, мигрирует до Норвегии. Как и лососи, они возвращаются к местам рождения.

Тихоокеанский тунец: обитает между Японией, Китаем и западным побережьем Северной Америки.

Южный тунец: живет в Южном полушарии - от тропиков до субантарктики; ежегодно нерестится у юго-востока Явы.

Что ест голубой тунец

Молодые особи едят ракообразных, рыбу и головоногих моллюсков (например кальмаров). Взрослые же охотятся на сельдь, анчоусов, сардин и скумбрию - в зависимости от региона.

Кто охотится на голубого тунца

Основной хищник - человек. Тунец - ценная промысловая рыба, которую вылавливают для потребления во всем мире.

Есть ли голубые тунцы под угрозой исчезновения

Южный голубой тунец - под угрозой исчезновения, тихоокеанский тунец - близок к этой угрозе

Атлантический тунец в 1996 году был на грани исчезновения, но в 2021-м переведен в категорию "наименьший риск" благодаря квотам и борьбе с незаконным выловом.

Восточная атлантическая популяция, нерестящаяся в Средиземном море, за 40 лет выросла на 22%, западная - сократилась более чем вдвое.

Что делают для спасения тунца

Все популяции голубого тунца страдают от чрезмерного и незаконного вылова. Программа MSC (Marine Stewardship Council) поощряет устойчивый рыболовный промысел. Продукты со знаком MSC имеют сертификат устойчивого происхождения.

5% годовых доходов MSC направляется на Ocean Stewardship Fund - с 2019 года предоставлено более 2,1 млн евро на поддержку 64 проектов по устойчивому рыболовству. Один из таких проектов - изучение скатов, которые случайно попадают на крючки при ловле тунца.

Какие трудности в управлении популяцией

Голубые тунцы - мигрирующие рыбы, которые пересекают международные воды, поэтому управление требует глобального сотрудничества. Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ICCAT) работает над научно обоснованной системой управления выловом. Она предусматривает контрольные правила для вылова, мониторинг популяций и адаптивное управление.

Ожидается, что стратегия будет официально утверждена в ноябре этого года.

Другие новости о рыбах

Ранее УНИАН рассказывал, что Украина теряет редкие виды рыб, в частности осетра атлантического и шипа. Эти два вида осетровых официально признаны исчезнувшими из природных водоемов страны. По словам ихтиолога Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь, под угрозой исчезновения оказались и другие представители осетровых, которые ранее были привычными для украинской фауны, в частности белуга, севрюга, стерлядь и осетр русский.

Также Куцоконь рассказывала, есть ли гигантские сомы в водоемах Украины. По ее данным, гигантских сомов, вес которых превышал бы 100 килограммов, нет, потому что их вылавливают в мелком весе, мол, вырастать до огромных размеров сомов буквально не успевают. "То, что их вылавливают прицельно, например здоровых сомов, это не окей. Их будет меньше, значит", - отметила специалист и добавила, что даже если бы сомы вырастали до 500 килограммов, то никакой угрозы они не представляли бы: на лодки, например, эти особи точно не нападали бы.

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