Прокуратура и правоохранительные органы уже взялись за проведение аудита дел, которые были открыты против предпринимателей.

Во время первого заседания обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был введен мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов.

Как пояснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook, теперь контроль будет точечным – "только там, где действительно высокие риски". Кроме того, будет цифровизирована система государственного надзора, чтобы ручное вмешательство было невозможным.

Она добавила, что прокуратура и правоохранительные органы уже взялись за проведение аудит дел, которые были открыты против предпринимателей. И 30% таких производств уже закрыты, подчеркнула премьер.

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"Наша задача – убрать искусственные препятствия, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств. Для этого Правительство внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Это будут изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные и подзаконные акты", – отметила она.

По словам Свириденко, после этих изменений новые дела смогут согласовывать только генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня.

"Аресты имущества и документов будут отменять, если они вредят работе предприятия. "Зависшие" дела без доказательств будут закрыты. Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны", – констатировала Юлия Свириденко.

Мораторий на проверки бизнеса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса. По его словам, это решение "даст необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики".

Напомним, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил уже бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем СНБО. Он заменил на этой должности Александра Литвиненко.

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