Он воочию увидел производство украинских дронов и был "поражен уровнем инноваций".

Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По его словам, он воочию увидел производство украинских дронов и был "поражен уровнем инноваций". Поэтому есть интерес к сотрудничеству с украинскими производителями дронов.

"В разговорах с бизнес-лидерами я почувствовал, что есть взаимный интерес. Недавно французская фирма объявила о сотрудничестве с украинскими производителями дронов. Наша оборонная отрасль посетила Украину и встретилась с местными компаниями. Состоялось 200 встреч, что свидетельствует о готовности обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство дронов в Украине", – сказал французский министр.

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Производство дронов в Украине

По данным аналитиков, за последний год производство дронов в Украине выросло на 900%. Отмечалось, что Украине стоит уделить должное внимание защите собственных разработок.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина и США договорились об инвестициях в украинское производство дронов. По ее словам, сейчас ведутся детальные переговоры по соглашению, которое приведет и к тому, что США приобретут украинские беспилотники.

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