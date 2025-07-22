Озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения.

Рост числа запусков ракет в космос может привести к замедлению восстановления озонового слоя Земли. Об этом сообщил физик из Федерального института технологии в Цюрихе Сандро Ваттиони, пишет Phys.org.

Он считает, что эта проблема недооценивается. Тем не менее физик заверил, что ее можно смягчить с помощью дальновидных и скоординированных действий.

Ваттиони рассказал, что запуски ракет и космический мусор выбрасывают загрязняющие вещества в средние слои атмосферы, где они могут повредить озоновый слой. Он напомнил, что именно этот слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения.

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Ученый отметил, что исследования влияния запуска ракет на озоновый слой начались более 30 лет назад. Тем не менее в течение долгого времени это влияние считалось незначительным.

Физик поделился, что в 2019 году было совершено 97 запусков орбитальных космических ракет. К 2024 году количество запусков увеличилось до 258.

В исследовании, которое было проведено с международной исследовательской группой под руководством Лауры Ревелл из Университета Кентербери, говорится о том, что к 2030 году средняя толщина озонового слоя в мире сократится почти на 0,3%, а сезонное сокращение составит до 4% над Антарктидой, если к этому времени количество ежегодных запусков ракет увеличится до 2040.

Ученый напомнил, что озоновый слой все еще восстанавливается после ущерба, нанесенного в прошлом хлорфторуглеродами, которые были запрещены Монреальским протоколом в 1989 году. В наше время толщина глобального озонового слоя все еще примерно на 2% ниже доиндустриального уровня, и его полное восстановление ожидается не ранее 2066 года.

Физик заверил, что больше всего на истончение озонового слоя влияет выбор топлива, которым заправляются ракеты. По его словам, больше всего вредят выбросы ракет в виде газообразного хлора и частиц сажи.

Ученый отметил, что в настоящее время единственными ракетами, которые оказывают незначительное влияние на озоновый слой, являются системы, использующие криогенные топлива, такие как жидкий кислород и водород. Однако из-за технологической сложности обращения с криогенными топливами в настоящее время только около 6% ракетных запусков используют эту технологию.

Спутники Starlink могут разрушить озоновый слой Земли

Напомним, что ученые говорили о том, что мегаспутники, такие как Starlink, сгорают в атмосфере после окончания срока службы. Это приводит к тому, что они выбрасывают в атмосферу огромное количество газа оксида алюминия, который может разрушить озоновый слой Земли.

Ученые обеспокоены тем, что спрос на глобальное интернет-покрытие заставляет увеличивать количество запусков спутников связи. Компания SpaceX уже запустила более 6 000 спутников для передачи интернета, и имеет разрешение на запуск еще 12 000 спутников.

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