По словам Федоренко, если говорить о Харьковской области и частично о Донецкой области, то в Донецкой области активность боевых действий - в разы выше, чем на Харьковщине.

Российские оккупанты меняют тактику боевых действий в Харьковской области. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"На сегодняшний момент новой тактикой противника является использование беспилотников на оптоволокне, а также применение относительно дешевых тактических беспилотников, которые называются "Молния". Противник пытается прицельно определять расположение личного состава, выполняющего задачи по пилотированию беспилотных летательных аппаратов, тех, кто пилотирует "Мавики" - из числа Сил обороны, тех, кто пилотирует FPV-дроны-камикадзе и наносит по ним прицельное огневое комбинированное поражение - как беспилотниками, так и авиацией", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, россияне не жалеют по несколько КАБов на позицию Сил обороны, которая применяет беспилотные системы. При этом украинские защитники несколько изменили тактику как перемещения, так и непосредственно подготовки позиций.

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"Мы существенно повысили маскировку, соответственно, действие противника по выявлению наших позиций стало сложнее. Также Силы обороны активно работают над маршрутами выдвижения в инженерном плане, готовятся так называемые противодроновые коридоры для того, чтобы противник не мог залететь под него. Также происходит наращивание огневых возможностей Сил обороны, и наших беспилотников, которые ведут разведывательную и ударную функцию. Поэтому на сегодняшний день мы имеем такую ситуацию на линии боевого соприкосновения", - рассказал защитник.

Он утверждает, что оккупанты воюют одинаково на всех отрезках, в зависимости от количества средств, которые у него есть:

"Живой силы у противника хватает. Если говорить о применении беспилотников, на всех участках работают "Мавики", дроны на оптоволокне, обычные дроны, ударные крылья, которые пилотируются за счет управления системы FPV. Это относительно дешевые борты, которые могут нести боеприпасы до 7 кг. На тех участках, где противник имеет эти средства в большом количестве, он будет их применять активнее. Где имеет в меньшем количестве - будет применять менее активно. Больше техники враг имеет на тех отрезках, которые являются для него приоритетными по совершению наступательных действий".

По словам Федоренко, если говорить о Харьковской области и частично о Донецкой области, то в Донецкой области активность боевых действий - в разы выше, чем в Харьковской области.

"Но если сравнивать Харьковскую область, например, с частью Луганской, есть отрезки, где идут очень активные штурмовые действия. От врага на текущий момент чего-то кардинально нового, чего бы не знали Силы обороны Украины, не поступало. Основной акцент противник продолжает делать, прежде всего, на дешевый ресурс живой силы. И также они не отстают в технической модернизации и изготовлении новых типов беспилотников. Артиллерии у врага становится все меньше за счет активной работы Сил обороны", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты сбивают все больше украинских разведывательных дронов. Эту практику начало враждебное подразделение "Рубикон", а сейчас ей учатся другие военные.

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