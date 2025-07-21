Из-за изменений климата, жары и засухи в Украине создали благоприятные условия для размножения саранчи.

Этим летом по южным регионам Украины распространилась саранча. Большие скопления видели в Запорожье и Днепропетровской области. Основной причиной размножения саранчи стала засушливая из-за изменений климата весна. Об этом кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал в комментарии Главкому.

"У саранчи четкий однолетний цикл развития. В нашей климатической зоне зиму она переживает на стадии кубишки. Это такая яйцекладка, в которой примерно 80 яиц. Одна самка саранчи откладывает примерно пять таких кубишек в глинистые почвы. То есть на следующий год должно возродиться в 400 раз больше новых экземпляров", - пояснил Бригадиренко.

Обычно, по его словам, такое количество саранчи не выживает - их уничтожают естественные враги. Это и хищники, и грибы, и вирусы.

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"В нормальные годы, когда нет засухи, большинство этих яиц поражается или насекомыми, или грибами, или вирусами. Из 400 выживает десяток-два десятка и численность саранчи стабильна", - рассказал он.

Однако из-за изменения климата естественные враги саранчи потеряли эффективность. Особенно на размножение саранчи влияет засуха.

"Когда в Украине из-за климатических изменений повышается температура, то паразиты, которые должны поражать яйца саранчи, нормально не развиваются. А саранча растет в численности в десятки раз. Это нормальное явление в тропических странах - в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, в Южной Америке. Там раз в несколько лет - три, пять или двенадцать - наблюдают вспышки численности саранчи. Это общебиологическая тенденция. Сейчас у нас климатические изменения, поэтому паразиты яйцекладок плохо себя чувствуют и саранча дает вспышку численности", - отметил ученый.

Он говорит, что в Украине количество саранчи может увеличиться только после одной засушливой осени. Тогда из всех кладок саранчи могут вылупиться новые насекомые. А взрыв популяции саранчи может привести к ужасным последствиям. Он отметил, что саранча является угрозой для злаковых культур, которые она выедает в первую очередь. Но также поедает и другие культуры.

"Все прямокрылые насекомые "специализируются" на злаковых растениях. Это не только пшеница, рожь, ячмень, но и камыш и различные виды злаков, которые растут по берегам воды. Кроме однодольных, саранча может потреблять и двудольные растения - овощи, эфиромасличные культуры. Но это не первичная и не любимая часть ее рациона. Однодольные растения - это основное, чем она питается", - пояснил Бригадиренко.

Обычно саранча делает кладки во влажных местах, вблизи зарослей камыша у рек. И сначала молодые насекомые едят эти растения. А дальше она начинает полет на длинные расстояния и питается растительностью, которую встречает на пути. Из-за изменения гормонального статуса особи уже не выделяют отдельные виды растений для питания и могут поедать даже листья деревьев.

Бригадиренко вспомнил, что в 2006 году в Днепропетровской области был случай массового размножения саранчи. Он наблюдал сплошные облака саранчи вблизи реки Самары. После того столь крупных вспышек на Днепропетровщине не было.

Что известно о размножении саранчи в Украине

Как известно, на Днепропетровщину надвигаются облака саранчи, которых уже замечали в Запорожской, Херсонской, Одесской и Винницкой областях. Специалисты оценивают плотность насекомых в 40-80 особей на квадратный метр, что означает высокий порог вредоносности. Страдают, в частности, посевы подсолнечника. Фермеров призывают осматривать поля и своевременно обработать инсектицидами - препаратами защиты растений против насекомых.

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