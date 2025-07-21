Регион находится под атакой беспилотников.

В Ростовской области страны-агрессора России вечер понедельника, 21 июля, выдался неспокойным. В населенном пункте Миллерово раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что там прозвучало уже более 10 взрывов. При этом интернет в Ростове "вырубили". Ранее в Ростовской области была объявлена угроза применения дронов.

Примечательно, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь о ситуации никаких заявлений не делал.

Видео дня

Тем временем в Минобороны РФ отчитались о сбитии "12 дронов" над регионом. В Сети же публикуют кадры со взрывами в Миллерово:

Стоит отметить, что в Миллерово находится военный аэродром.

Удары по России

В ночь на 21 июля в России было громко. В частности, под атакой БПЛА была Ростовская область. Сообщалось, что в поселке Каменоломни возник пожар на железнодорожной станции, которая является крупным узлом.

Неспокойно было и в Москве – мэр Собянин сообщал о сбитии дронов. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вновь прекращали свою работу.

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский сказал, что если каждые трое суток ВСУ будут наносить массированные удары по Московской и Ленинградский областям РФ, это может оказывать психологическое давление на россиян. Он подчеркнул, что в этих регионах находится российский бизнес и олигархи.

Вас также могут заинтересовать новости: