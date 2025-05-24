Новую кампанию в Кремле планировали, несмотря на мирные переговоры.

В июне 2025 года российские оккупационные войска могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Такой оценкой в комментарии BILD поделился военный эксперт Нико Ланге. Он подчеркнул, что Москва давно запланировала новое наступление с июня, "которое теперь начинается", несмотря на переговоры с Трампом. По словам специалиста, у правителя РФ Путина "никогда не было цели заключить перемирие".

"Россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Сумской области, чтобы, помимо четырех формально "аннексированных" регионов, создать новые проблемы для переговоров", – считает он.

Видео дня

Ланге добавил, что оккупационные войска РФ научились вести войну дронов. Россия массово производила новые БПЛА и теперь хочет их применить.

"Русские копируют тактику противоположной стороны и тем самым добиваются успеха. С тысячами новых дронов и средствами радиоэлектронной борьбы они теперь охотятся на украинскую логистику и каждый день десятками выводят ее из строя", – констатировал Нико Ланге.

Война в Украине: это стоит знать

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что российским войскам удалось закрепиться в Сумской области. Враг установил контроль над четырьмя селами возле границы и территорией вокруг них.

Ранее в РФ заявили о захвате Юнаковки Сумской области. В ОВА эту информацию опровергли. По словам начальника областной военной администрации Олега Григорова, оккупационные войска РФ продолжают атаковать Юнаковскую громаду управляемыми авиабомбами и дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: