Дата 22 июля имеет много счастливых примет, особенно для женщин.

Дата 22 июля 2025 особенно важна для верующих. В церкви вспоминают известную святую, а народный праздник сегодня в Украине посвящен женскому полу. Мы перечислили важнейшие обычаи и запреты дня.

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Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новый стиль церковь чествует равноапостольную Марию Магдалину. Но если вам любопытно, какой праздник 22 июля был в старом стиле, то почтите Панкратия Тавроменийского.

Какой сегодня праздник в Украине

Стоит отдать честь нашим прославленным землякам, рожденным в эту дату - это писатель Сергей Пилипенко, художник Петр Холодный, писатель и политзаключенный Богдан Климчак, военнослужащий ВСУ и Герой Украины Виталий Блажко.

Официальных торжеств мы не отмечаем, но в нашей истории 22 июля - праздник освобождения Северодонецка. В эту дату 2014 года украинские защитники выгнали из города пророссийских захватчиков и подняли сине-желтый флаг.

Какой сегодня праздник в мире

Необычное международное торжество дня - День гамака, одного из символов летнего отдыха.

Некоторые праздники сегодня отмечаются на уровне отдельных государств - День национальной прессы в Азербайджане, День языка в Таджикистане, День революции в Гамбии.

Среди мировых именинников этой даты наибольшую известность получили астроном Фридрих Бессель, врач Януш Корчак, физик Густав Герц, скульптор Александр Колдер, певица Мирей Матье.

Какой сегодня праздник в народе

У наших предки были приметы о погоде на каждый день года, и о сегодняшнем есть такие:

если стоит сильная жара, то зима будет морозной;

крупная роса предвещает богатый урожай зерна;

если пауки и пчелы спрятались, то будет дождь;

гроза предвещает засушливый август.

Наши предки, зная, какой сегодня церковный праздник, считали его очень удачным для женщин. Им для благополучия стоит сделать три дела - умыться росой, поесть сырых ягод и постоять под солнечным светом. Марии Магдалине молятся о женском счастье, сохранении семьи, покровительстве в делах.

Что нельзя делать сегодня

Хотя это торжество посвящается дамам, есть вещи, которые праздник сегодня запрещает делать. Женскому полу запрещено тяжело работать на участке, завидовать, пить спиртное. Также не стоит надолго открывать окна и двери.

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