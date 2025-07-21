Результаты показывают, что, несмотря на более низкие первоначальные затраты, некоторые китайские бренды всё ещё используют проверенные компоненты для некоторых ключевых компонентов.

Автомеханик был ошеломлён, разобрав китайский электромобиль и заглянув внутрь. Он обнаружил, что MG ZS EV оснащён некоторыми из самых известных европейских брендов в этом секторе, несмотря на то, что принадлежит китайской компании. Об этом пишет Daily Express.

Примечательно, механик извлёк аккумулятор престижного немецкого бренда Varta, а ремни оказались от североамериканской компании Gates. Некоторые компоненты тормозной системы автомобиля были произведены немецкой компанией Atem, а блок управления, как утверждается, разработан Bosch.

Отмечается, что MG ZS EV - один из ведущих компактных из самых доступных внедорожников в Европе.

Видео дня

В своем видео в TikTok механик рассказал:

"Начнём с аккумулятора. Вы, вероятно, знаете, что крупнейшими производителями аккумуляторов являются Varta, Tudor и Yuasa. В этом автомобиле установлен аккумулятор Varta, который производится в Германии. MG использует аккумулятор Varta. В данном случае используются ремни Gates. Приблизьте изображение - посмотрите, можно ли увеличить. Как видите, на нём чётко написано Gates, что это американский бренд. Пока что: немецкий аккумулятор (Varta), американский ремень (Gates)".

Интересно, что более внимательный осмотр салона автомобиля показал, что расходомер воздуха также разработан Continental и используется на дорогах такими ведущими брендами, как BMW и Mercedes. Также эксперт определил шины Michelin, одного из лучших производителей на рынке.

Результаты показывают, что, несмотря на более низкие первоначальные затраты, некоторые китайские бренды всё ещё используют проверенные компоненты для некоторых ключевых компонентов.

"Подводя итог: пока в основном это немецкие бренды. Из пяти-шести основных компонентов, которые мы проверили, это в основном европейские бренды. Другими словами, они используют практически те же бренды, что и любой европейский автомобиль. Так что спросите себя: стоит ли тратить деньги на эту машину? Вместо того, чтобы быть на 100% китайской, она, как оказалось, имеет около 40% европейских деталей. Последнее слово за вами. Я просто показываю вам, что внутри, чтобы вы могли решить сами", - добавил механик.

Советы автомобилистам

Выбор первого автомобиля является непростой задачей. Важно учитывать большое количество различных критериев, включая стоимость, практичность, легкость управления и габариты.

Автомобильный эксперт Райан Берч рассказал, какой автомобиль стоит выбрать начинающему водителю. Он выделил несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.

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