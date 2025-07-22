Военный отметил, что россияне модернизировали дроны и изменили тактику их применения.

Российские оккупанты способны в определенный момент выпустить по Украине 2 тысячи беспилотников за раз. Однако по состоянию на сейчас враг сможет реализовать такую масштабную атаку только путем накопления дронов.

Такое заявление сделал в эфире "Украинского радио" командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, комментируя слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга о том, что РФ намерена выпускать по Украине 2 тысячи БПЛА за одну атаку. Военный отметил, что намерения Москвы в отношении Украины не изменились – она стремится уничтожить украинскую государственность и украинский народ.

"Но враг не может получить достижений на линии боевого соприкосновения. То количество сил и средств, которое противник отдает за ничтожные результаты на поле боя, совершенно не устраивает диктатора Путина. Потому что ресурс тратится безумный, а результаты на поле боя малы. Соответственно, Путин пытается найти решения, которые позволят ослабить группировку Сил обороны в наших возможностях ведения боевых действий и отражения штурмов противника. Как враг это пытается обеспечить? За счет системных ударов по энергетической инфраструктуре, за счет системных ударов по военно-промышленным объектам, а также за счет выбывания из Украины основного капитала, который есть в государстве. А основной капитал – это люди", – акцентировал Федоренко.

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По его словам, цель оккупантов заключается в том, чтобы наносить системные удары по гражданской инфраструктуре Украины, тем самым запугивать украинцев и вынуждать их на выезд из страны. Военный добавил, что именно этого пытается достичь российский диктатор.

"Как он может это сделать? Запускать дорогие ракеты в большом количестве у противника возможности нет. Если, в частности, говорить о баллистике. Поэтому они нашли относительно дешевый ресурс, такой как "Шахед", который собирается в том числе из китайских комплектующих", – пояснил он.

Командир полка беспилотных систем отметил, что россияне модернизировали дроны и изменили тактику их применения. Кроме того, россиянам поставили задачу собирать сейчас по 500+ единиц в сутки. А в будущем Москва стремится нарастить этот показатель до 1000 единиц.

"Может ли враг в моменте запустить 2000 "Шахедов" по территории Украины? Да, может. Но на текущий момент он может это воплотить только путем накопления. То есть, несколько дней ему нужно ослаблять удары по Украине, накапливать эти дроны, а потом запускать их все вместе. Но если говорить о производстве 2000 единиц в сутки в 2025 году, противнику этого не удастся достичь", – резюмировал Юрий Федоренко.

Атаки дронами по Украине: другие заявления

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что в среднем ежемесячно для атак по Украине россияне используют 5-5,5 тысячи единиц различных дронов. По его словам, около 60% из этого числа – это БПЛА типа "Шахед".

В то же время бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что враг запускает по Украине больше имитаторов ударных дронов. Он добавил, что россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА.

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