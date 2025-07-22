Отмечается, что нужно использовать нынешнее затишье на валютном рынке.

Курс валют в Украине на данный момент относительно стабилен. Эксперты рассказали, стоит ли покупать или продавать доллары сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН заверил, что гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций.

"Гривневые депозиты по сравнению с ОВГЗ – это минус 25% прибыли в виде налогов, но тоже возможны, потому что инфляция понемногу замедляется", – указал эксперт.

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При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин советуют украинцам постепенно покупать валюту – как доллары, так и евро. Эксперты уточнили, что не стоит ожидать быстрой прибыли – это скорее страховка на будущее.

"Доллары можно покупать, а вот с евро лучше подождать за исключением, если они нужны для выезда за границу как средство расчета, потому что евровалюта может еще подешеветь", - указал Шевчишин.

Что касается продажи валюты, то эксперты все еще не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 27 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с 21 по 27 июля курс доллара в Украине вряд ли пересечет границу в 42 гривни. Скорее всего, он будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн.

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