Не случайно: профессор раскрыл, для чего на самом деле РФ усилила удары по Украине

Москва пытается доказать неизбежность своей победы, убежден эксперт.

Последние удары России по Украине были спланированы не случайно, а как сигнал для США о непобедимости российской армии. Как рассказал профессор Майкл Кларк в комментарии Sky News, эти действия призваны убедить Белый дом в неизбежности победы Москвы на Донбассе.

"Россия пытается представить Донбасс как территорию, которую Украина может потерять сейчас или позже, нанеся еще больший ущерб человеческим жизням", – отметил Кларк.

Украинские силы продолжают сопротивляться, отстаивая свои города-крепости, которые в течение последних четырех лет стали серьезным препятствием для наступления российских войск. По словам Кларка, украинская общественность, несмотря на страдания и холодные зимние условия, решительно настроена не идти на территориальные уступки.

Видео дня

Эксперт добавляет, что после первого дня переговоров информации о ходе встреч немного, и пока непонятно, обсуждают ли делегации вопросы в одной комнате, или американские представители перемещаются между разными залами для обсуждения отдельных тем.

"Нам пока не нужно быть пессимистами, но куда приведут эти переговоры – вопрос открытый", – резюмировал Кларк.

Атаки РФ на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января россияне атаковали Киев и Харьков. В обоих крупнейших городах есть разрушения и пострадавшие.

Воздушные силы сообщили, что для комбинированного удара по Украине враг использовал 396 средств воздушного нападения, среди которых были 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон".

Как отметил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, во время массированной атаки по Киеву российские оккупанты применили нетипичные для последних месяцев ракеты Х-22, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Вас также могут заинтересовать новости: